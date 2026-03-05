Es ist noch nicht lange her, seit wir über die neue Wecker-App VariAlarm: Planungsmeister berichtet haben. Mit dem aktuell veröffentlichten Update hat sich der Entwickler eine weitere Erwähnung verdient. Weckzeiten lassen sich jetzt optional mit kleinen Aufgaben verknüpfen. Dadurch soll verhindert werden, dass der Wecker im Halbschlaf ausgeschaltet wird und man weiterschläft..

Neue Aufwach-Herausforderungen

Die sogenannten Aufwach-Herausforderungen kann man beim Erstellen einer neuen Alarmzeit optional aktivieren. Dabei müssen mehrere Zahlen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Zusammen mit der Weckzeit lässt sich auch vorgeben, wie viele dieser Aufgaben man lösen muss, um den Wecker vollständig zu deaktivieren. Ansonsten spielt die App den Weckton nach einer kurzen Pause erneut ab.

Mit dem Update auf Version 1.2.3 hat der Entwickler zudem einen weiteren, besonders intensiven Weckton hinzugefügt und die App u um ein Sperrbildschirm-Widget erweitert, das die für den nächsten Tag eingestellte Weckzeit anzeigt. Bisher lässt sich dies nur in Form einer Live-Aktivität darstellen.

Planung für wechselnde Weckzeiten

Der Funktionsumfang von VariAlarm zielt vor allem auf Menschen, die beispielsweise aufgrund ihrer Arbeitsschichten zu regelmäßig wechselnden Zeiten aufstehen müssen. Man kann mit der App unterschiedliche Weckzeiten über mehrere Tage hinweg im Voraus einrichten oder zu täglichen beziehungsweise wöchentlichen Zeitplänen zusammenfassen. Dabei können die Lautstärke und der Signalton für jeden einzelnen Alarm separat eingestellt werden.

Die Anwendung lässt sich mit allen Planungs- und Bedienmöglichkeiten sowie der Möglichkeit zum Anlegen von drei Tages- und einer Wochenvorlage kostenlos nutzen. Wenn diese nicht ausreichen oder zusätzlich Termine aus dem Kalender als Alarm übernommen werden sollen, ist ein Upgrade auf die Vollversion nötig. Im Abo kostet die Anwendung 17,99 Euro im Jahr. Alternativ dazu ist eine Dauerlizenz für 22,99 Euro erhältlich.