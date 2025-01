CarPlay 2: Neue Einblicke und anhaltende Verzögerungen

Apple arbeitet weiterhin an der nächsten Generation von CarPlay. Der hauseigenen Lösung zur Integration des iPhones in die Entertainmentsysteme der Automobilhersteller.

Obwohl die Einführung laut früheren Ankündigungen des Konzerns bereits für 2024 geplant war, sind entsprechende Modelle bislang nicht verfügbar. Jüngste Informationen und geleakte Bilder geben jedoch einen aktuellen Eindruck von der Entwicklung und den Herausforderungen des Projekts.

Widgets im Fokus

Neue Bilder, die aus einer EU-Datenbank stammen, zeigen die geplante Widget-Oberfläche von CarPlay 2. Diese erinnert stark an die Widget-Integration, die Nutzer bereits von iOS, iPadOS und macOS kennen.

Zu den Funktionen gehören Widgets für die Uhrzeit, das Wetter, Kalenderereignisse sowie eine Kombination aus Navigation und Musikwiedergabe. Wie beim bisherigen CarPlay bleibt die linke Bildschirmseite für die App-Übersicht reserviert.

Die Ähnlichkeit zur bestehenden Apple-Widget-Struktur auf iPhone und iPad wirft Fragen auf, warum diese Funktionen nicht bereits in der bisherigen CarPlay-Version verfügbar sind.

Anpassungen für jedes Fahrzeugmodell als Hürde

Ein Hauptproblem für die Verzögerungen liegt in den technischen Anforderungen. Anders als die aktuelle Version, die sich nahtlos in viele Fahrzeuge integriert, erfordert CarPlay 2 maßgeschneiderte Anpassungen für jedes Fahrzeugmodell. Das bedeutet, dass Apple mit jedem Automobilhersteller individuell zusammenarbeiten muss, was den Entwicklungsprozess erheblich verlangsamt.

Hinzu kommt die Skepsis vieler Hersteller, die Kontrolle über zentrale Elemente ihrer Fahrzeuge an Apple abzugeben. Während CarPlay 2 Apple eine stärkere Rolle im Fahrzeugcockpit verschaffen könnte, bleibt unklar, wie viele Hersteller diese Zusammenarbeit überhaupt eingehen werden.

Obwohl die neue Version von CarPlay schon seit der ersten Ankündigung 2022 sehr vielversprechend wirkt, müssen wir uns nach Einschätzung des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg darauf einstellen, dass technische und partnerschaftliche Hürden die Einführung weiter verzögern werden.