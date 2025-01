„Apple Intelligence“ in den USA künftig standardmäßig aktiv

Apple ist sich zwar dessen bewusst, dass die KI-Integration „Apple Intelligence“ keineswegs vollkommen ist. Dies hält das Unternehmen jedoch nicht davon ab, die Funktion aus dem Beta-Keller zu befreien und künftig standardmäßig auf den Geräten seiner Kunden zu aktivieren.

Die Änderung wurde im Anschluss an die Freigabe der letzten Vorabversion von iOS 18.3 in dieser Woche bekannt. Apple weist in den an Entwickler ausgegebenen erweiterten Update-Notizen darauf hin, dass die Funktion bei Benutzern, die iOS 18.3 neu installieren, im Rahmen des Onboarding-Vorgangs automatisch aktiviert wird.

Nutzer haben dann standardmäßig Zugriff auf die Funktionen von „Apple Intelligence“, und wer dies nicht möchte, muss die Funktion über die iOS-Einstellungen „Apple Intelligence & Siri“ deaktivieren. Bislang war dies noch umgekehrt der Fall: Die Funktion war standardmäßig deaktiviert und man musste sich aktiv dafür entscheiden, dass man Apples KI-Umsetzung verwenden will.

Für Apple-Kunden in Deutschland spielt das erstmal keine Rolle. Hierzuland muss man sich aller Voraussicht nach bis April gedulden, bevor Apple mit iOS 18.4 neben der deutschen Sprachunterstützung auch die ersten Funktionen von „Apple Intelligence“ in Deutschland und weiteren Ländern der EU aktiviert.

Nutzer kritisieren „Apple Intelligence“-Funktionen

In den USA sorgt die Entscheidung, „Apple Intelligence“ jetzt schon zum Standard zu machen, jedoch nachvollziehbar für Diskussionen. Nicht nur hat sich gezeigt, dass hier an verschiedener Stelle noch nachgebessert werden muss. Apple schränkt den Funktionsumfang von „Apple Intelligence“ mit iOS 18.3 sogar wieder ein, und entfernt die automatischen Zusammenfassungen der Benachrichtigungen von Nachrichten- und Unterhaltungs-Apps bis auf Weiteres aus dem System.

Apple versucht weiter krampfhaft, mit der rasanten Entwicklung im KI-Bereich Schritt zu halten. Doch wird man den Eindruck nicht los, dass Apples Management die Relevanz dieses Themas massiv unterschätzt hat.