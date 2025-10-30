Neuer SmartThings-Hub legt Fokus auf Matter und Zigbee

Mit dem Aeotec Smart Home Hub 2 ist eine neue Version des offiziellen Hubs für die Samsung-Plattform SmartThings verfügbar. Mit dem Update wurde die Leistung und Kompatibilität des Geräts deutlich erweitert. Der Hub soll im Vergleich zur Vorgängerversion mehr Geräte unterstützen, schneller arbeiten und stärker auf lokale Verarbeitung setzen. Die Einrichtung und Verwaltung ist mithilfe der SmartThings-App von Samsung auch von iOS-Geräte aus möglich.

Neben einer verbesserten Leistung steht vor allem die Erweiterung der unterstützten Standards im Mittelpunkt. Das Gerät unterstützt laut Hersteller über 300 Matter-zertifizierte Geräte und mehr als 180 vertrauenswürdige Marken. Neben Matter steht auch die Kompatibilität mit Zigbee im Fokus der Entwickler. Auf Basis dieses Standards sind Verbindungen zu 150 Geräten möglich. Das Gerät soll sich sowohl für Einsteiger als auch für Nutzer mit bestehenden oder größeren Smart-Home-Installationen eignen.

Lokale Steuerung statt Cloud-Abhängigkeit

Die Entwickler der neuen Hardware haben laut eigenen Angaben besonderen Wert darauf gelegt, eine lokale und von einer Cloud unabhängige Kommunikation innerhalb des Heimnetzwerks zu ermöglichen. Somit lassen sich Automatisierungen auch dann ausführen, wenn keine Internetverbindung besteht. Zudem soll diese Architektur die Reaktionszeiten verbessern und den Datenschutz erhöhen.

Ein schnellerer Prozessor und mehr Speicher sollen die Leistung des Aeotec Smart Home Hub 2 im Vergleich zum Vorgänger verbessern. Das Gerät unterstützt neben Matter und Zigbee auch die Verbindungsstandards Bluetooth, Thread und WLAN in den Frequenzen 2,4 und 5 GHz. Zudem stehen für Kabelverbindungen Anschlüsse für USB-C, USB-A und Ethernet zur Verfügung.

Der neue Smarthome-Hub von Aeotec geht heute zum preis von 99,99 Euro in den Verkauf. Im Lieferumfang ist eine passende Wandhalterung enthalten.