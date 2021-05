Camera+ 2: Neue Version mit schlauem Denkmal-Modus

In diesem Zusammenhang immer wieder erwähnenswert. Mit Hilfe der Kurzbefehle-Applikation lassen sich Drittanbieter-Apps zur Fotoaufnahme mit so konfigurieren, dass diese automatisch starten, sobald die System-Kamera geöffnet wird. Wie dies funktioniert haben wir hier erklärt .

Die App ist in der Lage RAW-Fotos zu knipsen, bietet mehrere Foto-Modi an, die die Voreinstellungen der Kamera in Abhängigkeit zum gewünschten Motiv setzen und ermöglicht die manuelle Beeinflussung von Zoom, Weißabgleich und Co.

Wichtigste Neuerung in Camera+ 2 V.5 ist der sogenannte Denkmal-Modus, der bewegliche Objekte aus Motiven entfernen kann. Ein Feature, das euch dabei unter die Arme greifen will den schiefen Turm von Pisa ohne Touristen abzulichten.

