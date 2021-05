Apple Watch 3: Bei Apple im Verkauf, fürs Update zu schwach

Wer viel Gutes von der Apple Watch gehört und dadurch Lust auf eine eigene Computeruhr aus Cupertino bekommen haben sollte, der sieht sich in Apples Online Store mit drei möglichen Kandidaten konfrontiert, die Apple derzeit für die Handgelenke potenzieller Käufer anbietet.

Neben der aktuellen Apple Watch Series 6, für die mindestens 429 Euro ausgegeben werden müssen, bewerben sich die Apple Watch SE (ab 299 Euro) und die im Herbst 2017 eingeführte Apple Watch Series 3 (ab 219 Euro) um die Gunst der Nutzer. Von letztgenannter, dies legen mehrere Anwenderberichte im Nachgang des Anfang der Woche ausgespielten Betriebssystem-Updates auf watchOS 7.5 nahe, sollte man jedoch tunlichst die Finger lassen.

So scheint die Apple Watch Series 3, von einigen Ausnahmen abgesehen, mittlerweile nicht mehr in der Lage zu sein neue watchOS-Aktualisierung aufzuspielen, ohne dafür komplett zurückgesetzt werden zu müssen.

Ein Ärgernis, das nicht ganz neu ist. Schon seit geraumer Zeit informiert Apple in dem Hilfe-Dokument #HT211283 („Wenn nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, um deine Apple Watch zu aktualisieren“) darüber, dass Nutzer der Apple Watch Series 3 ihre Geräte zum Aktualisieren am besten direkt vom iPhone entkoppeln, dann das Update und anschließend direkt ein Backup einspielen.

Wow Apple. I had to unpair and repair my Series 3 watch just to install watchOS 7, and now I have to do the same for every single upcoming update? 🤨🤬 pic.twitter.com/IsxQkGBm9c

— Chee Yi Ong (@cheeyi) November 25, 2020