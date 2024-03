„Call of Duty: Warzone Mobile“ kommt am 21. März aufs iPhone

Nachdem diese Woche schon eine iPhone-Version von Age of Empires angekündigt wurde, haben wir jetzt euch einen Erscheinungstermin für Call of Duty: Warzone Mobile genannt bekommen. Das Spiel wird vom 21. März an in den App Stores von Apple und Google erhältlich sein.

Ursprünglich sollte der Mobil-Ableger von „Call of Duty“ ja längst verfügbar sein. In einzelnen Ländern war das Spiel sogar schon Anfang 2023 erhältlich, weltweit sollte der Titel dann im Herbst vergangenen Jahres starten. Activision hat diesen Veröffentlichungstermin allerdings im Oktober dann auf Frühling verschoben. Wir gehen mal davon aus, dass es mit dem nun angekündigten 21. März dann auch definitiv klappt.

Zum Start wird das Spiel mit den beiden Karten „Verdansk“ und „Rebirth Island“ angeboten und „Battle Royal“- sowie Multiplayer-Sessions mit bis zu 120 Spielern unterstützen. Erste Details lassen sich auf der Ankündigungsseite der Entwickler sowie im unten eingebetteten Launch-Trailer finden.

Eigentlich sollte sich das Spiel inzwischen auch im App Store vorbestellen lassen, diese Option steht bislang jedoch zumindest in Deutschland nicht zur Verfügung. Die Entwickler versprechen im Zusammenhang mit einer Vorab-Registrierung verschiedene Geschenke und Bonus-Inhalte.