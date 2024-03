Aqara T1M: Ein Blick auf die smarte HomeKit-Deckenleuchte

Aqara hat sein Portfolio um die Deckenleuchte T1M erweitert. Das neueste Produkt des Herstellers ist auch mit HomeKit und anderen Smarthome-Plattformen kompatibel, erfordert aber auch zwingend einen Zigbee-Hub von Aqara. Diese Grundvoraussetzung müsst ihr im Kopf haben, wenn ihr über die Anschaffung der Lampe nachdenkt.

Wir haben die Aqara-Neuvorstellung bereits ausprobiert und können zum Verkaufsstart direkt einen ersten Erfahrungsbericht liefern. Zum Einstieg hier gleich mal der Hinweis, dass die Leuchte auf den Produktfotos kleiner wirkt, als sie tatsächlich ist. Die Aqara T1M hat einen Durchmesser von 49,5 Zentimetern und wirkt somit auch in größeren Räumen nicht mickrig.

Helle Deckenlampe mit Effektring

Ebenso ist die Leuchtkraft einer Deckenlampe in dieser Größe würdig. Aqara nennt hier eine Leuchtkraft von 3450 Lumen und spricht davon, dass die Beleuchtung für Räume zwischen 5 und 20 Quadratmetern ausreichend ist.

Für die Ausleuchtung von Räumen ist das Hauptlicht der Aqara T1M zuständig, dessen LEDs ein Farbspektrum zwischen warmen 2.700 K und einem Tageslichtbereich bis zu 6.500 K abdecken. Ergänzend dazu verfügt die Leuchte über einen seitlich rundumlaufenden Kranz mit Farb-LEDS, die in der Lage sind, 16 Millionen Farben darzustellen.

Einfach und schnell montiert

Bevor wir im Detail auf die mit der T1M verbundenen Beleuchtungsoptionen eingehen, wollen wir kurz auf die Montage der Lampe zu sprechen kommen. Hier hat der Hersteller optimale Vorbereitungen getroffen. Die Lampe lässt sich entweder mithilfe eines kurzen Befestigungsbügels montieren oder mit drei großflächiger verteilten Schrauben direkt an der Decke befestigen. Die Stromkabel können anschließend direkt in vorbereitete Klemmen eingeschoben werden. Zu guter Letzt wird dann noch die Kunststoffabdeckung der Lampe durch Aufdrehen befestigt.

Grundsätzlich lässt sich die Aqara T1M dann wie eine gewöhnliche Deckenleuchte bedienen. Wird die Stromverbindung durch einen gewöhnlichen Schalter hart getrennt, so leichtet die Lampe beim nächsten Einschalten mit der zuletzt gewählten Helligkeit und Farben.

Animationen und Automationen

Sinnvoll ist bei solch einer Lampe, wenn sie dauerhaft mit Spannung versorgt wird und somit jederzeit per App oder mithilfe von Automationen und Sprachassistenten bedient werden kann. Ergänzend bietet sich hier die Verwendung eines smarten Lichtschalters an, der beim An- oder Ausschalten der Lampe nicht die Stromzufuhr trennt.

Wenn ein solches Setup zugrunde liegt, kann die Aqara T1M auch ihren vollen Funktionsumfang ausspielen. Generell besteht zunächst einmal die Möglichkeit, die Leuchtkraft und Farbe der beiden Lampenteile zu steuern.

In der Aqara-App lassen hier zusätzlich animierte Lichteffekte auswählen, beispielsweise kann man einen Sonnenauf- oder -untergang simulieren oder ein (vielleicht) beruhigendes „Atmen“ der Hauptleuchte aktivieren. Das umlaufende Farblicht kann animierte Verläufe in verschiedenen Farben ergänzen.

Abseits von solchen Stimmungs- und Partykombinationen kann aber auch eine Steuerung der T1M mithilfe von Automationen sinnvoll sein. Sei es, um das Klingeln an der Haustür oder gar einen Einbruchsalarm anzuzeigen. Für solche Fälle hat der Hersteller sogar eine Lichteinstellung vorbereitet, die den äußeren Kranz der Lampe dann rot blinken lässt. Andere, eigene Vorgaben sind natürlich jederzeit möglich.

Vollständig in HomeKit integriert

Die Anbindung der Aqara T1M erfolgt über einen oben schon als Grundvoraussetzung erwähnten Hub des Herstellers. Uns erscheint hier aktuell der Aqara Hub M2 als die beste Wahl.

Während die animierten Lichtoptionen ausschließlich über die Aqara-App erstellt und gesteuert werden können, erscheint die T1M in HomeKit als Kombination aus zwei statischen Lampen, von denen die eine im Weißlichtbereich und die andere als Farblampe gesteuert werden kann.

Hier ist erwähnenswert, dass beide Lampenteile die HomeKit-Funktion „Adaptives Licht“ unterstützen, sich die Lichttemperatur also an die jeweilige Tageszeit anpassen kann.

Vorübergehend zum Einführungspreis

Die offizielle Preisempfehlung für die Deckenleuchte Aqara T1M liegt bei 149,99 Euro. Im Rahmen eines Einführungsangebots gibt es bis zum 2. März 10 Prozent Preisnachlass, was den Endpreis auf 134,99 Euro reduziert. Gebt dafür an der Amazon-Kasse den Rabattcode LIGHTT1MEU ein.