Age of Empires: iPhone-Ausgabe in erstem Trailer

Die beliebte historische Strategiespielreihe „Age of Empires“ steht vor einer bedeutenden Erweiterung: Mit „Age of Empires Mobile“ wird die Serie erstmals auch das iPhone erreichen.

Die iPhone-App ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der TiMi Studio Group, die in der Vergangenheit bereits für „Call of Duty Mobile“ und „Pokemon Unite“ verantwortlich gezeichnet hat, sowie dem Spielestudio Worlds Edge, das hinter den Original-Spielen der Serie steht.

Vorbestellung bereits möglich

Grundsätzlich interessierte Spieler haben bereits jetzt die Möglichkeit, sich die Veröffentlichung im App Store vorzumerken. Hier ist der Veröffentlichungstermin mit dem 19. August 2024 angegeben, liegt also noch ein gutes halbes Jahr in der Zukunft.

Allerdings können sich Fans auf der Projektwebseite bereits per E-Mail vorregistrieren und sollen so auf dem Laufenden gehalten und unter Umständen auch für die Teilnahme am Betatest ausgewählt werden. Der offizielle Start des Spiels wird schrittweise bekanntgegeben, wobei ausgewählte Länder und Regionen nach und nach Zugang erhalten werden.

Die mobile Ausgabe von „Age of Empires“ soll die Essenz des Originals auf die Betriebssysteme von Google und Apple übertragen und dabei sowohl bekannte Elemente der Reihe integrieren als auch neue Funktionen einführen. Dazu gehören schnelle Kämpfe, strategischer Basenaufbau und das bekannte Echtzeit-Strategiespiel-Gameplay.

Zudem bewerben die Entwickler „fesselnde Multiplayer-Action mit völlig neuem, epischem Belagerungsschlacht-Gameplay“, das Auseinandersetzungen zwischen internationalen Spielern ermöglichen soll. Der neue Trailer der Entwickler gewährt einen ganz guten ersten Blick auf Gameplay und Stimmung.

Interessierte Spieler können sich also zurücklehnen und abwarten, bis die Mobilversion von „Age of Empires“ auch in Deutschland verfügbar sein wird. Spannend wird hier noch sein, welchen Stellenwert in-App-Käufe und Mikrotransaktionen im Titel haben werden.