App-Grillthermometer mit 4 Fühlern zum Saisonstart für 31 Euro

Der Frühling zeigt sich so langsam und dementsprechend dürften so langsam auch wieder die ersten Grills warmlaufen. Hervorragend passend dazu ist das Bluetooth-Grillthermometer Inkbird IDT-34C momentan für günstige 31,45 Euro zu haben. Der Aktionspreis kommt zustande, wenn ihr den auf der Produktseite verfügbaren Rabattcode aktiviert.

Das Modell IDT-34C hatten wir bislang noch nicht in den Fingern, dafür haben wir in der Vergangenheit schon verschiedene andere Grillthermometer von Inkbird ausprobiert und können den Geräten durchweg ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bescheinigen. In diesem Fall bekommt ihr ein Bluetooth-Thermometer mit vier kabelgebundenen Temperaturfühlern und einem integrierten LCD-Display für euer Geld.

Mithilfe der zugehörigen App könnt ihr das Gerät nicht nur konfigurieren, sondern die aktuellen Messtemperaturen und Verlaufskurven auch aus der ferne abrufen. Auf das Erreichen der gewünschten Temperaturstufen machen dann ein akustisches Signal direkt am Gerät und eine Push-Mitteilung am iPhone aufmerksam.

Natürlich sind solche Thermometer sowohl für den Grill als auch gleichermaßen für die Verwendung in der Küche geeignet. Das Vorhandensein mehrerer Messfühler erlaubt es, neben verschiedenen Stellen im Grillgut selbst auch die Umgebungstemperatur im Grill oder Backofen zu messen. Für diesen Zweck sind noch zwei Klammern im Lieferumfang enthalten, mit deren Hilfe man die Messfühler entsprechend befestigen kann.

Für die Stromversorgung sind beim Inkbird IDT-34C zwei AA-Batterien verantwortlich, die der Produktbeschreibung zufolge einen Dauerbetrieb von bis zu 150 Stunden ermöglichen.

Ab 53 Euro mit Akku und WLAN-Option

Wer etwas mehr Luxus will, wirft einen Blick auf die sonst von Inkbird angebotenen Geräte. Das aktuelle Topmodell IBT-26S-5G ist mit WLAN und Bluetooth ausgestattet derzeit für 53,49 Euro zu haben. Die WLAN-Anbindung sorgt für größere Reichweite und ermöglicht es, die aktuellen Messdaten auch aus der Ferne über eine Internetverbindung abzurufen. Zudem ist das Gerät mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Wir haben dieses Inkbird-Modell hier ausführlich vorgestellt.