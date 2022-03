CAD-Grafiken zeigen die kommenden iPhone-14-Modelle

Allem voran ist mit Blick auf die Modelle des iPhone 14 und iPhone 14 Pro bemerkenswert, dass die Sensoraussparung „Notch“ wohl nur bei den Pro-Modellen wegfällt. Während hier eine dezentere Kombination aus „Pille und Loch“ am oberen Bildschirmrand erwartet wird, zeigt sich auf den Standardgeräten an dieser Stelle noch die deutlich größere, schwarze Bildschirmeinkerbung. Beim iPhone 14 Pro bekommt die Frontkamera demnach ein kleines, kreisrundes Loch für das Objektiv direkt im Bildschirm während die restlichen Sensoren in einer pillenförmigen Aussparung daneben liegen. Der Hörer-Lautsprecher bleibt oben im Rand des Geräts integriert.

Der Ausblick auf die kommenden iPhone-14-Modelle wird konkreter. Nachdem wir bereits gehört haben, dass Apple anstelle des iPhone mini fortan auch die Basisvariante in den Größen Standard und Max anbieten will, liegen nun die ersten CAD-Grafiken zu den kommenden Geräten vor. Die Daten hierfür stammen offenbar aus dem Umfeld von Apples Produktionspartnern und sollten bereits einen einigermaßen realistischen Ausblick auf die für Herbst erwarteten Geräte ermöglichen.

Insert

You are going to send email to