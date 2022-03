Ask VT: Malware-Analyse über das Teilen-Menü von iOS

Mit Ask VT bietet der Entwickler Uwe Holtkamp eine für iPhone und iPad optimierte App an, mit deren Hilfe sich auf einfache Weise Links oder auch Dateien zuverlässig auf Malware kontrollieren lassen. Für die Überprüfung selbst nutzt der Entwickler den von Google angebotenen und anerkannten Onlinedienst VirusTotal.

Zunächst kurz ein paar Worte zu VirusTotal. Die Plattform steht zur kostenlosen Nutzung bereit und bietet die Möglichkeit, verdächtige Objekte mithilfe von mehr als 70 hinterlegten Malware-Scannern und Adressprüfern zu untersuchen. Die Nutzung des Angebots ist für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos und will gleichermaßen die Sicherheit bei der Internetnutzung erhöhen, wie auch die Malware-Forschung unterstützen. So spuckt der Dienst nicht nur detaillierte Untersuchungsergebnisse aus, sondern sorgt auch dafür, dass verdächtige oder erwiesenermaßen gefährliche Links oder Dateien entsprechend weiter analysiert und von den Sicherheitsforschern verarbeitet werden.

Die Verantwortlichen betonen, dass VirusTotal gleichermaßen zur Überprüfung unbekannter Links und Dateien genutzt werden kann, wie auch um eventuelle Fehlerkennungen zu entlarven. Nicht selten markieren konventionelle Virenscanner ja auch unbekannte aber harmlose Objekte als Schadsoftware. Dergleichen lässt sich mit der geballten Analysemacht von VirusTotal ebenfalls einer zweiten Kontrolle unterziehen.

Kommen wir zurück zur „Ask VT“-App. Die Anwendung will die Überprüfung von auf dem iPhone oder iPad erhaltenen Daten möglichst einfach machen, und lässt sich über die Teilen-Erweiterung ansteuern. Hält man beispielsweise den Finger auf einen verdächtigen Link, so öffnet iOS standardmäßig ein Aufklappmenü mit der Möglichkeit, direkt auf das Teilen-Menü zuzugreifen. Zu den dort gelisteten Apps lässt sich Ask VT über die Option „mehr“ hinzufügen.

Um die Dienste von VirusTotal in Anspruch zu nehmen, ist eine kostenlose Registrierung erforderlich. Der in diesem Zusammenhang erhaltene API-Schlüssel kann dann für die dauerhafte Nutzung in Ask VT hinterlegt werden.