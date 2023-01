C24 Bank wirbt mit 2% Girozinsen – Fidor-Zukunft weiter ungewiss

Wer sich auf der Fidor-Webseite über diesen Sachverhalt informieren will, findet keinerlei weiterführende Auskünfte, allerdings den Hinweis, dass man aufgrund von „möglichen Problemen mit der Verbindungsqualität“ doch von Anrufen absehen und die Bank per E-Mail kontaktieren soll.

Derweil lassen die Fidor-Bank und Bitcoin.de ihre Kunden weiter im Unklaren darüber, wie es in Zukunft weitergeht. Wir haben bereits darüber berichtet , dass Fidor im Laufe des Jahres den Betrieb einstellt und seine Kunden dazu auffordert, sich bis Ende März eine Alternative zu suchen. Zugleich wirbt die Bank aber weiterhin um Neukunden und bietet eine Webseite zur Kontoeröffnung an.

