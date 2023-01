Deezer warnt Nutzer vor Phishing-Versuchen

Das Ende für die App „ Audiobooks by Deezer “ ist für Hörbuch-Fans extrem ärgerlich. Anders als bei den Konkurrenten von Deezer und künftig auch Deezer selbst war hier eine klare Trennung zwischen Musik und Hörbüchern vorhanden, verbunden mit einem deutlichen Plus an Informationsgehalt, Übersicht und Nutzerkomfort.

Bei Deezer überwiegen aktuell die negativen Nachrichten. So ist heute der letzte Tag, an dem sich die separate Hörbuch-App des Musikdienstes verwenden lässt.

Insert

You are going to send email to