Fidor macht dicht: Kunden sollen sich neue Bank suchen

Ein Schelm, wer böses dabei denkt, wenn die Fidor Bank gleichzeitig Bestandskunden dazu bringen will, ihr Fidor-Konto mithilfe des Preisvergleichsportals CHECK24 zu einem neuen Anbieter umzuziehen. Sowohl in den E-Mails als auch auf einer damit verbunden speziell eingerichteten Webseite wirbt die Fidor Bank mit exklusiven Sonderkonditionen, die man gemeinsam mit dem Partner CHECK24 bei namhaften Banken für Fidor-Kunden vereinbart habe.

Auch bei der Fidor Bank selbst deutet auf den ersten Blick nichts darauf hin, dass man wie in dem Mailing an Kunden angekündigt die baldige Einstellung des Banking-Angebots plant. Auf ihrer Webseite lädt die Bank weiterhin dazu ein, ein Konto zu eröffnen.

Insert

You are going to send email to