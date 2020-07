Bußgeld gegen Mobilcom wegen unerlaubter Telefonwerbung

Wegen unerlaubter Telefonwerbung hat die Bundesnetzagentur gegen die Freenet-Tochter Mobilcom-Debitel eine Geldbuße in Höhe von 145.000 Euro verhängt. Das wird für die Konzerntochter zwar zu verschmerzen sein, doch zeigt der Vorgang, dass die Kontrollbehörden dem Treiben der Anbieter nicht völlig tatenlos zusehen. Der Präsident der Bundesnetzagentur Homann bestätigt dies dann auch mit den Worten, Verstöße gegen das Verbot unerlaubter Telefonwerbung würden konsequent geahndet. Die Geldbuße ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Beanstandet wurden Anrufe, die von der Mobilcom-Debitel getätigt wurden, obwohl die Betroffenen keine wirksame Werbeeinwilligung erteilt hätten. In diesem Zusammenhang sei vielen Angerufenen im Anschluss an den Anruf ein Vertragsschluss zu einem Abo unterstellt worden.

Mobilcom hat das Verbot unerlaubter Telefonwerbung wiederholt missachtet und Verbrauchern in großem Umfang ungewollte Vertragsabschlüsse unterstellt. Gegen solche Unternehmen verhängen wir hohe Bußgelder.

-Jochen Homann, Bundesnetzagentur.

Die Netzagentur störte sich insbesondere auch an der Tatsache, dass der Provider ins Kleingedruckte seiner Mobilfunk-Verträge eine vorformulierte Werbezustimmung eingebaut hatte. Zudem seien trotz teilweise schriftlicher Untersagung weiterer Anrufe, weiterhin Kontaktaufnahmen erfolgt. Das erinnert uns doch an was? Richtig, Unitymedia (jetzt Vodafone) bedient sich ähnlicher Methoden, wurde bislang aber von Verbraucherschützern und Bundesnetzagentur verschont.

Details zum aktuellen Fall lassen sich hier nachlesen. Merkt euch vor allem auch diesen Link. hier könnt ihr Beschwerde einreichen, wenn ihr widerrechtlich Werbeanrufe erhaltet.