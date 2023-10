Burn-In beim iPhone 15 Pro Max: Erfahrungsberichte häufen sich

Besitzer des neuen iPhone 15 Pro Max haben Erfahrungsberichte in sozialen Netzwerken und auf dem Kurznachrichten-Portal X (vormals Twitter) geteilt, in denen diese so genannte Screen-Burn-Ins auf ihren Geräten ausgemacht haben wollen.

Viele der Meldungen werden von Fotos begleitet, die das beschriebene Verhalten belegen sollen und häufig rein schwarze oder rein weiße Hintergründe zeigen, auf denen dennoch die Icons des Home-Bildschirms zu erkennen sind.

Burn-In beschreibt das „Einbrennen“ häufig angezeigter Bildschirmelemente und ist, je nach Display-Typ und Beschädigungsgrad, entweder nur von kurzer Dauer bzw. ein langfristiges und unumkehrbares Phänomen.

Die von Apple eingesetzte OLED-Technologie gilt grundsätzlich als anfällig für das Einbrennen von dauerhaft angezeigten Bildschirmbereichen, allerdings hatten vorangegangene iPhone-Generationen hier keine gravierenden Probleme.

Dabei scheinen sich die bislang kursierenden Nutzermeldungen fast ausschließlich auf Apples teuerstes iPhone-Modell zu konzentrieren und geben vor die eingebrannten Displaybereiche so gut wie immer auf dem Touchscreen des iPhone 15 Pro Max ausgemacht zu haben.

Anwender, die ihre Geräte auf ähnliche Bildunstimmigkeiten hin überprüfen möchten, sollten dies in dunklen Räumen und mit einem reduzierten Weißpunkt machen (dieser lässt sich im Bereich Bedienungshilfen > Anzeige & Textgröße > Weißpunkt reduzieren aktivieren). Die eingebrannten Stellen sollen am sichtbarsten sein, wenn das iPhone und dessen Umgebung so dunkel wie möglich sind.

Apple erklärt „normales Verhalten“

Solltet ihr auf euren Geräten entsprechende Darstellungen wahrnehmen, dann müsst ihr nicht gleich panisch werden. Apple selbst geht im offiziellen Support-Portal des Unternehmens auf die Eigenschaften der verbauten OLED-Bildschirme ein und sieht einen gewissen Grad an Burn-In als durchaus üblich an:

[…] Wenn das Gerät über lange Zeit intensiv in Gebrauch war, können auch auf dem Display leichte visuelle Änderungen auftreten. Zu entsprechenden Phänomenen, die ebenfalls normal und zu erwarten sind, zählt ein eingebranntes Bild, also ein Bild, das weiterhin blass auf dem Bildschirm sichtbar ist, wenn das folgende Bild bereits angezeigt wird. Eingebrannte Bilder sind vorübergehend und verschwinden nach einigen Minuten der normalen Nutzung wieder. Zu eingebrannten Bildern kann es in extremeren Fällen kommen, etwa wenn ein Bild mit hohem Kontrastverhältnis über einen längeren Zeitraum bei hoher Helligkeit ununterbrochen angezeigt wird.

Hier müssen die kommenden Wochen und Monate zeigen, ob die aktuellen Meldungen vorwiegend von OLED-Neulingen kommen, die sich erst an die neue Display-Technik gewöhnen müssen, oder von iPhone-Nutzern mit OLED-Erfahrung, die gerade dabei sind, dem iPhone 15 Pro Max bei einer ungewünschten Eigenschaft auf die Schliche zukommen.