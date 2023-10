Omnivore: Kostenfreier Später-Lesen-Dienst mit Sprachausgabe

Die Idee: Wenn euch im Laufe des Tages (etwa beim Surfen im Büro, als Lese-Empfehlung von Freunden im Messenger oder auf der täglich besuchten Nachrichten-Webseite) interessante Weblinks über den Weg laufen, ihr aber gerade keine Zeit und keine Muße habt, diese auch in Ruhe zu lesen, dann bieten sich Später-Lesen-Angebote als Ablage an, die die Artikel alle unter einer Oberfläche sichern. Oft mit zugehörigen Browser-Erweiterungen und eigenen Apps.

Insert

You are going to send email to