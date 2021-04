Anti-Tracking-Einstellung grau? Apple nennt drei potenzielle Erklärungen

Wir haben die Verwirrung um den nicht verstellbaren Tracking-Schalter in den iOS-Einstellungen bereits angesprochen. Bei zahlreichen Nutzern wird der mit iOS 14.5 hinzugefügte Schieberegler nur grau dargestellt und lässt sich nicht bedienen. Apple hat sich nun zu der Thematik geäußert, doch erklärt die Stellungnahme des Herstellers längst nicht alle von Nutzern gemeldeten Probleme.

Die neu von Apple veröffentlichten Zusatzinformationen finden sich bislang nur in der englischen Version des Support-Dokuments mit dem Titel „Wenn eine App deine Aktivitäten verfolgen möchte“. Dort wurden die Informationen zum Thema „Berechtigungen zum Aktivitäten-Tracking verwalten“ um den Hinweis ergänzt, dass die Einstellungsoption in manchen Fällen deaktiviert ist. Apple zufolge ist dies unter anderem in folgenden Situationen der Fall:

Für Benutzer mit Kinderkonten oder die mit Blick auf ihr Geburtsjahr unter 18 Jahren und die mit ihrer Apple ID angemeldet sind.

Wenn die genutzte Apple ID von einer Bildungseinrichtung verwaltet wird oder ein Konfigurationsprofil verwendet, das die Nachverfolgung einschränkt.

Wenn die genutzte Apple ID in den letzten 3 Tagen erstellt wurde.

Mit den Worten „unter anderem“ deutet Apple allerdings schon an, dass sich mit diesen drei Vorgaben zumindest ein Teil der gemeldeten Probleme nicht erklären lässt. Möglicherweise fehlt hier also in der Tat noch ein wenig Feinschliff. Bei uns sind mittlerweile zwar einige weitere Lösungsansätze und Erklärungsversuche eingelaufen, wir konnten bislang aber nichts davon als nachvollziehbare und verlässliche Methode bestätigen, mit der sich die Funktion des Schalters wiederherstellen lässt.

Interessant ist in jedem Fall die abschließende Anmerkung Apples, dass in den oben genannten Fällen eine Nachverfolgung generell verweigert wird. Erst wenn sich der Status des Kontos ändere (beispielsweise der Nutzer alt genug geworden ist), werde die Tracking-Abfrage der App auch angezeigt.