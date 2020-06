Bundesregierung will Funklöcher selbst schließen

Da die Netzbetreiber nicht aus dem Knick kommen will die Bundesregierung bis zu 5000 Funklöcher in Deutschland jetzt in Eigenregie schließen und dafür über eine Milliarde Euro in die Hand nehmen.

Die Funkloch-App der Bundesregierung

Dies geht aus eigener Agenturmeldung hervor, die sich auf einen noch nicht finalisierten Entwurf der Abschlusserklärung des 2. Mobilfunkgipfels bezieht und unter anderem vom Handelsblatt abgedruckt wurde.

Der Mobilfunkgipfel wurde von Bundesminister Andreas Scheuer etabliert und bietet Gesprächsmöglichkeiten zwischen Vertretern der Telekommunikationsanbieter, Länder und Kommunen, um Maßnahmen zu diskutieren, wie die Mobilfunkversorgung in Deutschland flächendeckend und leistungsstark garantiert werden kann.

[…] Die Regierung wolle Versorgungslücken dort schließen, „wo ein privatwirtschaftlicher Ausbau auch aufgrund von Versorgungsverpflichtungen oder Ausbauzusagen zeitnah nicht zu erwarten ist“. Eine Kofinanzierung durch Länder und Kommunen sei nicht vorgesehen. Die Betreiber müssten sich jedoch an den Kosten beteiligen. Koordiniert werden soll der Ausbau von einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes […]

Die Abschlusserklärung des 2. Mobilfunkgipfels soll bereits morgen veröffentlicht werden.