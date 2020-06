Activity Stats: Gesamtüberblick rüstet Start-Datum nach

Update vom 15. Juni: Keinen Monat nach unserem Hinweis auf die kostenfreie App „Activity Stats“, die einen Überblick auf alle bisherigen Aktivitäten zulässt, hat diese nun eine hervorragende Erweiterung nachgeliefert. Ihr könnt nun manuell wählen, ab welchem Datum die App eure Gesamt-Statistiken anzeigen soll.

Original-Eintrag vom 15. Juni: Activity Stats ist eine kostenlose iPhone-App, die sich vornehmlich an Apple Watch-Träger richtet, darüber hinaus aber auch von all jenen iPhone-Nutzern eingesetzt werden kann, die ihre Bewegungsdaten (auch von Drittanbieter-Anwendungen) in Apples offizieller Health-App loggen lassen.

Diese liest Activity Stats nach dem Start einmal aus und präsentierte euch alle seit der Erstnutzung der Health-App aufgezeichneten Trainings-, Bewegungs- und Aktivitäts-Daten.

Die App listet alle Werte auf nur einer Seite und besitzt, abgesehen vom Einheiten-Umschalter (Meilen / Kilometer) keine weiteren Bedienelemente. In der aktuellen Version 1.1.0 werden die folgenden Messwerte unterstützt: