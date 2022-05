Bundesrat gibt grünes Licht für das 9-Euro-Ticket

Dank der positiven Abstimmung im Bundesrat werden die Niedrigpreis-Tickets von Montag an in den Verkauf gehen. Ergänzend zu den regionalen Verkehrsbetrieben und deren Apps werden die 9-Euro-Tickets auch über den Fahrkartenverkauf der Bahn erhältlich sein. Das Unternehmen hat bereits angekündigt , dass eine entsprechende Buchungsoption vom 23. Mai an auch über die App „DB Navigator“ verfügbar sein wird.

