Brave-Browser für iOS mit neuen Datenschutzfunktionen

Zu guter Letzt integriert Brave in der aktuellen Version 1.38 noch eine erweiterte Ansicht für die von Webseiten genutzten Sicherheitszertifikate. Diese Option öffnet sich beim Antippen des Schlosses in der Adressleiste und soll beispielsweise dabei helfen, eine gefälschte Webseite vom Original zu unterscheiden.

In den Einstellungen von Brave findet sich mit Version 1.38 nun auch unter iOS der Schalter „Fingerabdruck blockieren“. Diese Funktion hat nichts mit Apples Fingerabdruck-Scanner Touch-ID zu tun, sondern will mehr Anonymität bei der Internetnutzung ermöglichen und findet sich daher im Einstellungsbereich „Brave Shields und Datenschutz“. Wenn die Option aktiviert ist, verfälscht Brave verschiedene charakteristische Merkmale des Geräts, um deren Wiedererkennung zu erschweren.

