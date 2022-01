Bundesnetzagentur sperrt 2021 fast 23 Millionen Produkte

Die Kontrollen laufen der Bundesnetzagentur zufolge Hand in Hand mit den Zollbehörden, so haben diese im vergangenen Jahr nahezu 6.500 verdächtige Warensendungen gemeldet, die dann in rund 91 Prozent der Fälle nicht für den deutschen Markt freigegeben wurden. Die verbotenen Produkte wurden auch im Rahmen von Testkäufen im Online- und Einzelhandel ermittelt, wobei der Großteil der beanstandeten Artikel aus Internet-Angeboten stammt.

Das größte Problem stellen der Behörde zufolge Funkkopfhörer dar, die in einer Gesamtstückzahl von 7,8 Millionen aus dem Verkehr gezogen wurden. Die Geräte arbeiten oft auf den für sicherheitsrelevante Dienste wie Polizei oder Feuerwehr reservierten Funkfrequenzen. Auch seien in dieser Kategorie regelmäßig erhebliche formale Mängel festzustellen, darunter fehlende deutsche Bedienungsanleitungen oder fehlerhafte technische Unterlagen.

