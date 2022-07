USB-C auf Lightning: Ladekabel in Überlänge zu niedrigen Preisen

Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen USB-C-auf-Lightning-Kabel in Überlänge seid, schaut euch das Doppelpack von Poukey an. Große Ansprüche an Optik und Verarbeitung sollte man hier vermutlich nicht stellen, dafür ist der Preis aber auch kaum schlagbar. Zwei Kabel mit jeweils 3 Metern Länge sind hier bereits für 12 Euro zu haben.

