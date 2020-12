Bosch Twinguard Rauchmelder können zum Lüften auffordern

Bosch Smarthome kommt mit einer netten Erweiterung für seine Twinguard-Rauchmelder. Die Geräte können nun auch per Leuchtanzeige und Push-Mitteilung zum Lüften auffordern.

Was hier und da für Kopfschütteln sorgt, ist eine Funktion, die Netatmo-Nutzer lieben und auch wir immer wieder als einen der größten Vorteile der iPhone-Wetterstation erwähnen. Ein optimales Raumklima vertreibt die Müdigkeit und sorgt für besseres Wohlbefinden. Wer jetzt meint, sich hier auf sein Gefühl verlassen zu können, liegt in der Regel falsch. Die Raumluftqualität sinkt insbesondere dann, wenn mehrere Personen anwesend sind, deutlich schneller als man vermuten würde.

Der Bosch Twinguard agiert nicht nur als Rauchmelder, sondern erfasst auch Werte zur Luftqualtität und zeigt diese in der Smarthome-App von Bosch an. Dazu zählt neben der Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch die CO2-Konzentration. Dieser Wert wird in ppm (parts per million) angegeben. Ein Wert von 400 ppm steht für reine Außenluft und während 1.000 ppm noch als hygienisch akzeptabel gelten, soll laut Normierung ein Wert von 1.500 ppm nicht überschritten werden. Andernfalls sei eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens zu erwarten. In der Folge könne zunehmende Müdigkeit auftreten und damit verbunden eventuell auch die Leistungsfähigkeit der sich im Raum aufhaltenden Personen nachlassen.

Bosch nimmt die aktuell auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie publizierten Lüftungsempfehlungen zum Anlass, die Funktionen des Twinguard dahingehend zu erweitern, dass das Gerät auch als „Lüftungsmelder“ agieren kann. Sobald die Geräte eine Veränderung der Luftreinheit erkennen, können die integrierten LEDs nach einem Ampel-Schema farbig pulsieren. Zudem erhalten Smarthome-Nutzer eine Push-Meldung auf ihr iPhone. Der „Gesunde Raumluft“ genannte Zusatzdienst ist selbstverständlich optional und kann über die Smarthome-App konfiguriert werden.

Bosch Smarthome unterstützt seit August Apples HomeKit und präsentiert sich als ansprechend umgesetztes und sehr gut funktionierendes Smarthome-System. Von HomeKit unterstützt werden aktuelle die hier gelisteten Produkte, darunter die Heizungssteuerung und auch die Rauchwarnmelder des Systems.