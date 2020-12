Apple ProRAW: Professionelle Foto-Option und Speicherfresser

Apple ProRAW steht mit iOS 14.3 nun für die Verwendung auf dem iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max zur Verfügung. Auf diesen Geräten können Fotos nicht nur in dem neuen Apple-Format aufgenommen, sondern auch in Apples Fotos-App sowie kompatiblen Apps von Drittanbietern bearbeitet werden.

Apple ProRAW wurde bereits bei der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle im Oktober angekündigt, die Software hatte allerdings noch etwas Feinschliff nötig, sodass sich die Freigabe bis zur jetzigen Veröffentlichung von iOS 14.3 hingezogen hat.

Apples neues Dateiformat kombiniert die in Standard-RAW-Fotos enthaltenen Bildinformationen mit den Optionen der iPhone-Bildbearbeitung. Apple verspricht Anwendern damit verbunden erweiterte Möglichkeiten bei der Bearbeitung der Belichtung, Farbe und beim Weißabgleich. Dazu muss man wissen, dass RAW-Aufnahmen die von der Kamera erfassten Daten verlustfrei und in vollem Umfang speichern. Für die Ansicht werden von den automatisch oder manuell vorgenommenen Einstellungen abhängig zusätzliche Vorschaubilder erstellt und die ursprünglichen Rohdaten bleiben unverändert erhalten. Apple speichert diese Ursprungsdaten im Standard-Format .DNG.

Diesem Umstand entsprechend sind die Aufnahmen dann auch deutlich größer als gewöhnliche iPhone-Fotos. Eine Apple-ProRAW-Datei benötigt rund zehn- bis zwölfmal soviel Speicherplatz wie eine Aufnahme im HEIF- oder JPG-Format. Dies dürfte sich schnell auf den verfügbaren Speicherplatz auf euren Geräten niederschlagen. Apple empfiehlt hier, einen leistungsfähigen iCloud-Speicherplan zu verwenden.

Aufgrund der enormen Speichergröße der Bilder ist Apple ProRAW standardmäßig deaktiviert. Wer im neuen Apple-Format fotografieren will, muss dies zunächst in den Einstellungen „Kamera“ festlegen. Dort findet sich auf kompatiblen Geräten im Bereich „Formate“ jetzt die zusätzliche Option „Apple ProRAW“.

Beachtet damit verbunden, dass Apple ProRAW auch Aufnahmen mit den Kamerafunktionen Smart HDR, Deep Fusion oder Nachtmodus unterstützt, jedoch keine Fotos im Hochformat möglich sind. Ebenfalls kann Apple ProRAW nicht für Live-Fotos und bei Videoaufnahmen verwendet werden.

Leseempfehlung: Understanding ProRAW von Halide

Wer sich im Detail mit dem neuen Format und den damit verbundenen Optionen auseinandersetzen will, sollte einen Abstecher ins Blog der Entwickler der Kamera-App Halide machen. Unter der Überschrift „Understanding ProRAW“ wird das Thema dort ausführlich analysiert und die neuen Möglichkeiten in zahlreichen Beispielen demonstriert. Auch die Bilder in unserem Beitrag haben wir von den Halide-Entwicklern übernommen.