Bosch Spexor: Mobile Alarmanlage mit Raumluftüberwachung

Mit Spexor bietet Bosch eine portable Alarmanlage an, die sich dank integriertem Akku auch über einen längeren Zeitraum hinweg ohne Steckdose verwenden lässt. Dies vor Augen, wird Spexor besonders auch für den Einsatz im Auto oder Wohnmobil beworben. Mit dem jüngsten Update hat der Hersteller nun die Funktion zur Luftüberwachung freigeschaltet, sodass Spexor neben seinen Alarmroutinen auch über die Qualität der Umgebungsluft informieren kann.

Für seinen grundlegenden Funktionsumfang bemüht Spexor verschiedene Druck-, Schall- und Bewegungssensoren. Lösen diese in ungewohnter Kombination aus, schlägt Spexor Alarm. Das System setzt hier auf künstliche Intelligenz und das Kombinieren der unterschiedlichen Sensorinformationen hilft dabei, Fehlalarme zu vermeiden. Spexor ist grundsätzlich in der Lage, einen Bereich mit etwa fünf Meter Radius um das Gerät herum zu überwachen.

Im Alarmfall kann Spexor wahlweise einen stillen Alarm per Push-Mitteilung aufs iPhone senden, oder aber auch per Sirene auf sich aufmerksam zu machen. Der Signalton ist hier allerdings nur mittelmäßig laut und erinnert etwas an einen Rauchmelder. Bosch setzt bei Spexor in erster Linie auf die App-Anbindung.

Die für die Kommunikation nötige Internetverbindung stellt das Gerät entweder über WLAN oder Mobilfunk her, sodass sich das Alarmgerät problemlos auch unterwegs verwenden lässt. Die Gebühren für die EU-weite Nutzung der integrierten eSIM sind für ein Jahr im Kaufpreis enthalten, in der Folge fallen hier wenn gewünscht 12 Euro pro Jahr an. Andernfalls lässt sich Spexor nur noch über WLAN verwenden.

Die Konfiguration des Geräts erfolgt über eine zugehörige App. Damit könnt ihr dann auch die Alarmfunktion schalten oder auf einen eingegangenen Alarm reagieren. Spexor bietet hier die Möglichkeit zum Notruf oder zum Deaktivieren des Alarms an. Das Gerät selbst lässt sich in ausgelösten Zustand übrigens nicht ausschalten. Ansonsten steht hier ein Ein-/Ausschalter sowie ein Tastenfeld zum manuellen Bedienen der Alarmfunktion zur Verfügung.

Spexor zeigt die Raumluftqualität an

Neu ist wie gesagt die Möglichkeit zur Abfrage der Luftqualität. Spexor analysiert die Umgebungsluft mithilfe eines Sensors für flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und zeigt die Luftqualität in einer von fünf Kategorien an. Dies wahlweise nur in der App oder auch durch Aufleuchten der Geräte-LEDs in vorgegebenen Abständen.

Die Funktion „Luftqualität“ steht für alle Kunden, die im Jahr 2020 einen Spexor gekauft und registriert haben, dauerhaft kostenlos zur Verfügung. Voraussichtlich vom kommenden Frühjahr an soll die Funktion dann kostenpflichtig angeboten werden, wahlweise als Abo und Einmalkauf.

Bis zu 40 Tage Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit des Spexor hängt nicht nur davon ab, welche Funktionen man in welchem Umfang aktiviert hat, sondern auch auf welche Weise sich das Gerät mit dem Internet verbindet. Im besten Fall spricht Bosch hier von 40 Tagen. Damit der Akku möglichst lange durchhält, ist standardmäßig eine Stromsparfunktion aktiviert, die die Zeitabstände zwischen den Datenverbindungen des Geräts reduziert. Spexor fragt beispielsweise in regelmäßigen Abständen beim Server an, ob Aufgaben wie das Aktivieren oder Deaktivieren der Alarmfunktion für ihn vorliegen. Wo möglich, kann das Gerät problemlos auch dauerhaft am Strom angeschlossen sein.

Spexor ist mit einer Höhe von zwölf Zentimetern angenehm kompakt. Der integrierte Akku kann über Micro-USB geladen werden. Regelmäßige Software-Updates sollen das Gerät nicht nur optimieren, sondern auch zusätzliche Funktionen wie aktuell die Messfunktion für die Luftqualität bereitstellen.

Günstig ist der Spaß allerdings nicht. Spexor wird zum Preis von 244 Euro angeboten. Im Kaufpreis ist die Mobilfunknutzung für ein Jahr enthalten. In der Folge kann diese Option zum Jahrespreis von 12 Euro hinzugebucht werden.