Bosch Spexor: Mobile Alarmanlage mit App-Anbindung

Bosch startet kommende Woche mit dem Verkauf seiner mobilen Alarmanlage Spexor. Das Gerät wird von einem Akku mit Strom versorgt und lässt sich dementsprechend flexibel einsetzen. Auch auf eine WLAN-Verbindung muss keine Rücksicht genommen werden, Spexor kann über das Mobilfunknetz kommunizieren und Nachrichten aufs iPhone schicken.

Der mit einer Höhe von 12 Zentimetern recht kompakte Spexor soll mithilfe seiner Sensoren für Druck, Bewegung und Geräusch Unregelmäßigkeiten erkennen und Alarm schlagen. Neben Push-Mitteilungen ans iPhone kann das Gerät auch optische und akustische Signale aussenden.

Bosch sieht als Einsatzbereiche neben Wohnungen auch Autos, Wohnmobile, Gartenhütten oder Ferienhäuser. Der integrierte Akku soll den mehrwöchigen Einsatz auch ohne Steckdose ermöglichen. Wenn kein WLAN vorhanden ist, kann Spexor über die integrierte eSIM kommunizieren. Hier ist ein Jahr Nutzung im Kaufpreis enthalten, anschließend kann zum Preis von 12 Euro für jeweils ein weiteres Jahr verlängert werden.

Mit Blick auf den beschriebenen Funktionsumfang klingt der empfohlene Verkaufspreis von 249,95 Euro recht stattlich. Interessanter wird es wohl, wenn Bosch sein Versprechen einlöst, und auch die zusätzlich vorhandenen Sensoren nutzbar macht. So soll in Zukunft auch die Möglichkeit zum Abruf beispielsweise der Luftqualität und die Messung von gefährlichen Gasen möglich sein. Ergänzend zur Anzeige der Geoposition will Bosch künftig auch eine Möglichkeit zum Tracking des Geräts anbieten. Die Funktionen sollen per Update, teilweise aber auch per In-App-Kauf bereitgestellt werden.

Potenzial hat Spexor jedenfalls. Laut Bosch sind neben den für die Einbruchsmeldungen benötigten Sensoren für Druck, Schall und Bewegung sowie Erschütterung auch Messeinheiten für Luft, Temperatur, Helligkeit, Feuchtigkeit, Brandgase, gefährliche Gase (z. B. Kohlenmonoxid) und die Luftqualität integriert.

Bosch nimmt ab Montag Vorbestellungen für Spexor an. Geliefert werden soll dann voraussichtlich vom 20. August an. Wer sich für den Kauf interessiert, kann sich noch bis 2. August zum Spexor-Newsletter anmelden und wird dem Hersteller zufolge dafür mit einem Preisnachlass von 15 Prozent belohnt.

Gestern erst konnten wir darüber berichten, dass Bosch für seine SmartHome-Produkte in Kürze HomeKit-Unterstützung anbietet. Für Spexor steht diese Funktion allerdings nicht zur Verfügung, das Gerät verfügt lediglich über eine gewöhnliche iPhone-Anbindung per App.