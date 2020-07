Apple Arcade: Apple bewirbt Offline-Nutzung und Plattform-Wechsel

Mit zwei neuen Videos macht Apple auf die Vorzüge seines Spiele-Abos Apple Arcade aufmerksam. Die verfügbaren Spiele können offline verwendet werden und es besteht die Möglichkeit, die Titel nahtlos auf unterschiedlichen Plattformen zu verwenden.

Im Video „How to play Apple Arcade games offline“ hebt Apple die Möglichkeit hervor, die über Apple Arcade verfügbaren Spiele nachdem sie einmal geladen wurden auch ohne Internetverbindung zu verwenden. Hierbei handelt es sich um eine Standardvoraussetzung für das Angebot von Spielen über Apple Arcade.

Die im Video „How to start Apple Arcade games on one device and finish on another“ beschriebene Möglichkeit, ein Spiel auf einem anderen Gerät fortzusetzen, setzt natürlich dessen Verfügbarkeit für unterschiedliche Plattformen voraus. Dies ist nicht bei allen Apple-Arcade-Spielen der Fall. Wenn dem jedoch so ist, kann man problemlos zwischen unterschiedlichen Apple-Geräten wie iPhone, Mac und Apple TV wechseln.