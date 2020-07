Weitere Details zu Bosch HomeKit: Ab 13. August für alle

Über die HomeKit-Integration der von Bosch angebotenen Smart Home Accessoires konnten wir euch bereits heute früh informieren, waren mit unserer Berücksichtigung um kurz vor 7 Uhr allerdings fast ein wenig zu schnell.

So hat Bosch selbst seine offizielle Pressemitteilung zum Start der HomeKit-Kompatibilität erst vor wenigen Minuten freigegeben und unsere Informationen um einige, durchaus wissenswerte Details ergänzt.

So wird die heute startende Integration in Apple HomeKit spätestens ab dem 13. August allen Apple Nutzern ermöglichen, ihre bestehenden Bosch Smart Home Komponenten mit weiteren HomeKit kompatiblen Herstellerprodukten in der Apple Home App zu kombinieren und über diese zu steuern.

Bosch unterstreicht zudem, dass die Bosch Smart Home App weiterhin ein essenzieller Bestandteil der intelligenten Heimsteuerung bleiben wird. Da wichtige Dienste wie das Alarmsystem, die Sommerpause oder die Anwesenheitssimulation nicht in die Apple Home App integriert und gesteuert werden können, ist die Bosch Smart Home App weiterhin die Voraussetzung, um den vollen Umfang der Bosch Smart Home Lösungen nutzen zu können.

Auf Wunsch des Nutzers kann das Smart Home auch ohne Cloudzugriff agieren und die Daten nur lokal auf dem Smart Home Controller speichern. Ein weiterer Vorteil für Nutzer: Für die Steuerung via Apple Home App wird kein Gateway benötigt, es sei denn, man möchte den Fernzugriff oder Automationen nutzen. Diese erfordern eine zusätzliche HomeKit Steuerzentrale in Form von HomePod, iPad oder Apple TV. Entscheidet sich der Nutzer dazu, auch aus der Ferne sein Bosch Smart Home mit der Apple Home App zu steuern, greift die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen iPhone und Smart Home Controller über die iCloud.

Diese Bosch-Produkte unterstützen Apple HomeKit:

Noch im Laufe des Jahres sollen weitere Bosch Smart Home Geräte folgen.