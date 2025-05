Apples Karten-App als visueller Begleiter beim Grand Prix von Monaco

Im Vorfeld des Großen Preis von Monaco hat Apple seine Kartenanwendung um eine neue, detaillierte 3D-Stadtansicht des Fürstentums erweitert. Das Rennen wurde im Rahmen der Formel-1-Weltmeisterschaft erstmals 1950 ausgetragen und findet in diesem Jahr am Sonntag, dem 25. Mai statt.

Apple informiert in seinem Newsroom über die zu diesem Anlass vorgenommenen Erweiterungen seiner Karten-App. So zeigt die neue Kartenansicht die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Monacos, darunter das Casino de Monte-Carlo, das Hôtel de Paris und den Yacht Club, als detailreiche 3D-Objekte. Auch kleinere Details wie Straßenmarkierungen, Fahrbahnbegrenzungen oder Fußgängerüberwege wurden laut Apple überarbeitet. Autofahrern steht zudem eine sogenannte „Windschutzscheibenansicht“ zur Verfügung, die an komplexen Kreuzungen mit einem Blickwinkel auf Straßenebene Unterstützung bieten soll.

Grand-Prix-Ansicht mit Streckenverlauf

Pünktlich zum Formel-1-Wochenende vom 23. bis 25. Mai wird in der Karten-App zudem die komplette Rennstrecke des Grand Prix von Monaco eingeblendet. Die Route ist mit allen Kurven und relevanten Punkten wie Tribünen, Fußgängerbrücken und der Ziellinie teils in 3D-Optik markiert. Auch temporäre Straßensperrungen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, sollen angezeigt werden.

„Reiseführer“ für Apples Formel-1-Film

Zusätzlich ergänzt Apple seine Karten-Anwendung um einen virtuellen Reiseführer, der ikonische Rennstrecken weltweit darstellen soll – darunter auch der Rundkurs von Monaco sowie weitere, im Film „F1: The Movie“ vorkommende Orte.

Der für Apple TV+ produzierte Spielfilm mit Brad Pitt in der Hauptrolle wird laut Apple am 25. Juni in die deutschen Kinos kommen. Die Handlung dreht sich um einen früheren Formel-1-Piloten, der Jahrzehnte nach seinem Rücktritt als aktiver Fahrer zurückkehrt, um einen finanziell angeschlagenen Rennstall zu retten. Ein Starttermin von „F1: The Movie“ auf Apple TV+ ist bislang nicht bekanntgegeben worden.