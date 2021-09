Bosch Smart Home jetzt mit Flüstermodus für Heizkörper-Thermostate

Der neue „Flüstermodus“ für Heizkörper-Thermostate sorgt dafür, dass die Stellmotoren langsamer fahren, was zu einer merklichen Geräuschminimierung führt. Die Funktion lässt sich für jedes Thermostat einzeln aktivieren, den entsprechenden Schalter findet ihr in den Einstellungen des Geräts. Zu beachten ist hier allerdings, dass die Funktionsänderung dazu führt, dass sich die Batterielaufzeit der Heizkörper-Thermostate verringert.

