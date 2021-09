Die Devise der Telekom lautet, ein Komplettangebot von der Planung über die Buchung und Durchführung bis hin zur Abrechnung über alle Strecken und Anbieter per App zu ermöglichen. Die Dienstleistung soll nach einer Testphase in der Metropolregion Köln/Bonn auf weitere Ballungsräume ausgeweitet werden.

Die Basis für die zunächst in der Region Köln/Bonn geplante Betaphase schafft dabei eine Kooperation mit den Stadtwerken Bonn als ÖPNV-Anbieter. Neben dem öffentlichen Nahverkehr sollen auch verschiedene Angebote für Leihräder, E-Scooter, Car Sharing, Ride Hailing und dergleichen in der neuen App gebündelt werden.

Die Telekom will vom kommenden Jahr an ebenfalls auf dem Markt für die Vernetzung von Mobilitätsangeboten mitmischen. Auf der neu zu schaffenden Mobilitätsplattform „Telekom MobilitySolutions“ (TMS) basierend will der Konzern eine App anbieten, mit der sich unterschiedliche Verkehrsmittel kombinieren und auch direkt bezahlen lassen.

Planung, Buchung und Abrechnung Telekom will Anbieter-übergreifende Mobilitätsplanung per App ermöglichen

