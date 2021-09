DJI OM 5: Neuer Smartphone-Gimbal stabilisiert auf 3 Achsen

Einsteiger können sich die möglichen Aufnahme-Funktionen mit sogenannten ShotGuides erklären lassen, die Besitzer des Gimbal mit bis zu 30 Sets unterschiedlicher Aufnahme-Tutorials versorgen und so beim Herantasten an die kreative Videoerstellung heranführen sollen.

Dank des neuen ActiveTrack 4.0-Features, das in der Lage ist dem Hauptmotiv laufender aufnahmen zentriert zu folgen, bietet sich der DJI OM 5 für Sport- und Action-Aufnahmen an. Diese lassen sich, ebenso wie Selfie-Aufnahmen oder Gruppenfotos mit Handgesten starten. Die neue DynamicZoom-Funktion soll auch Laien dabei zur Hand gehen Ergebnis-Videos mit „cinematischem Look“ abzuliefern.

