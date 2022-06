BMW X1 und iX1 unterstützen Digital Key Plus

Mit dem neuen BMW X1 und dem ersten BMW iX1 hat BMW zwei weitere Fahrzeugmodelle vorgestellt, die sich dank Digital Key Plus automatisch öffnen lassen, wenn man sich mit dem iPhone in der Tasche oder einer Apple Watch am Handgelenk dem Auto nähert. Während Apples klassische CarKey-Umsetzung auf NFC setzt, und eine direkte Annäherung des iPhone an den Türgriff voraussetzt, lässt sich der Öffnungsmechanismus mit dem auf Ultrabreitband basierenden Digital Key Plus bereits während der Annäherung ans Auto auslösen. Zudem kann das iPhone dabei in der Hosen- oder Handtasche bleiben.

Die Entscheidung, ob er diese Komfortfunktion verwenden will, bleibt dem Fahrzeugbesitzer überlassen. Alternativ dazu können die mit Digital Key Plus ausgestatteten BMW-Modelle auch auf herkömmliche Weise genutzt werden. Details zur Einrichtung und Verwendung der Funktion zeigt das folgende von BMW veröffentlichte Video.

Ausführliche Informationen zu den Fahrzeugen finden sich auf der Webseite von BMW. Beim neuen BMW X1 handelt es sich um ein überarbeitetes Modell, das sowohl als Verbrenner, Plug-in-Hybrid als auch vollelektrisch erhältlich ist. Mit dem BMW iX1 hat der Autobauer die erste ausschließlich mit vollelektrischem Antrieb erhältliche Version des Fahrzeugs vorgestellt, dessen Reichweite mit bis zu 438 Kilometern angegeben wird.