Apple Developer Center: Fortbildungszentrum für Entwickler offiziell eröffnet

Bereits im Vorfeld seiner heute beginnenden Entwicklerkonferenz hat Apple das direkt bei der Firmenzentrale gelegen „Apple Developer Center“ eröffnet. Die Einrichtung wurde als exklusiver Treffpunkt für bei Apple registrierte Entwickler geschaffen und soll diesen die Möglichkeit bieten, sich mit Apples Designern, Produkt- und Software-Experten zu treffen sowie an Fortbildungen teilzunehmen.

Im Rahmen der Eröffnung konnten jene Entwickler, die von Apple zur Teilnahme an der heutigen Vor-Ort-Veranstaltung im Rahmen der WWDC-Eröffnung ausgewählt wurden, einen ersten Blick in Apples neues Entwicklerzentrum werfen. Auf einem geführten Rundgang war hier ein Teil der unterschiedlichen Informations- und Schulungsräume zu sehen, die allesamt nach Apples Mac-Betriebssystemen benannt sind.

Einen bebilderten Eindruck des Besuchs hat Paul Hudson, der Initiator und Betreiber von von Hacking with Swift auf Twitter veröffentlicht. Auf den Bildern ist auch die eine oder andere Überraschung zu sehen, so hat Apple dort auch einen Twentieth Anniversary Macintosh stehen und „ganz nebenbei“ eine Jacke über einen Stuhl hängen, die Entwickler im Rahmen der kurzfristig abgesagten WWDC 2020 erhalten hätten.

All the room names are from macOS releases! #WWDC22 pic.twitter.com/5pvCKlfafQ

They went to *extraordinary* lengths to add fun little things throughout the building, including Easter eggs to unlock, classic pieces of equipment, and more. A fun tour! #WWDC22 pic.twitter.com/jVy4cqtYSi

— Paul Hudson (@twostraws) June 5, 2022