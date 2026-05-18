Nächster Schritt bei Bluthochdruck-Warnungen
Blutdruck und Apple Watch: Neue Funktion in Prüfung
Apple arbeitet offenbar an einer weiteren Funktion rund um Bluthochdruck-Hinweise auf der Apple Watch. Ein neuer Bericht aus Asien spricht davon, dass eine entsprechende Funktion bereits zur Prüfung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht wurde. Wie genau sie sich von den bereits verfügbaren Hypertonie-Mitteilungen unterscheidet, bleibt allerdings offen.
Mit watchOS 26 hatte Apple die Bluthochdruckhinweise bereits auf unterstützten Apple-Watch-Modellen eingeführt. Die Uhr misst dabei nicht direkt den Blutdruck, sondern analysiert über den optischen Herzsensor langfristige Muster. Erkennt das System über einen Zeitraum von 30 Tagen Hinweise auf möglichen chronischen Bluthochdruck, kann es eine Mitteilung ausgeben.
Wir hatten die Funktion bereits im vergangenen Jahr ausführlicher eingeordnet und erklärt, wie sich die Bluthochdruckhinweise in der Health-App aktivieren lassen. Voraussetzung sind unterstützte Modelle ab Apple Watch Series 9 beziehungsweise Apple Watch Ultra 2 sowie ein iPhone 11 oder neuer.
Kein Ersatz für eine Blutdruckmanschette
Die Apple Watch ersetzt keine klassische Blutdruckmessung mit Manschette und stellt auch keine Diagnose. Nach einer Warnung empfiehlt Apple, über mehrere Tage hinweg Messwerte mit einem Blutdruckmessgerät zu erfassen und die Ergebnisse ärztlich abklären zu lassen.
Die nun erwähnte neue Funktion könnte diese Hinweise erweitern oder verfeinern. Denkbar wären genauere Benachrichtigungen, zusätzliche Auswertungen oder eine andere Form der Risikoeinschätzung. Der Bericht liefert dazu jedoch keine Details. Auch ein konkreter Veröffentlichungstermin wird nicht genannt, aber die Apple Watch Ultra 4 wird erwähnt. Das könnte auf einen Start mit kommenden Modellen hindeuten, sicher ist das aber nicht. Schon die aktuellen Bluthochdruckhinweise wurden nicht nur auf den neuesten Uhren, sondern auch auf mehreren älteren Modellen freigeschaltet.
Ich laufe seit mindestens einem Jahr mit einem Blutdruck von meist 150/80 rum.
(Befinde mich in ärztlicher Behandlung!)
Meine Apple Watch hat mir bisher aber nichts angezeigt.
Ja klar! Wie auch?
So hoch ist das gar nicht. Der untere Wert ist sehr super.
Ich bekomme monatlich Nachrichten über möglichen Blutdruck
Ich habe es beim Kardiologen überprüfen lassen und auch Langzeit EKG , definitiv Falschmeldungen Monat für Monat
Ich hab auch eine Meldung bekommen seitdem ich meine Blutdrucktabletten ausgesetzt habe. Würde sagen das es gut funzt
Bei mir ist es tatsächlich erst durch die Watch aufgefallen das ich Bluthochdruck habe. Nach Meldung der Uhr habe ich das beim Arzt abklären lassen und es wurde bestätigt
Dadurch das die Ultra 4 mehrere neue/bessere Sensoren bekommen soll + ein Redesign ansteht, könnte das gut zu ihr und watchOS 27 passen!
Health soll ja auch durch AI nochmal deutlich mehr analysieren und auswerten können!
Redesign wird wohl noch nicht kommen.