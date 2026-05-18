Blutdruck und Apple Watch: Neue Funktion in Prüfung

Apple arbeitet offenbar an einer weiteren Funktion rund um Bluthochdruck-Hinweise auf der Apple Watch. Ein neuer Bericht aus Asien spricht davon, dass eine entsprechende Funktion bereits zur Prüfung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht wurde. Wie genau sie sich von den bereits verfügbaren Hypertonie-Mitteilungen unterscheidet, bleibt allerdings offen.

Mit watchOS 26 hatte Apple die Bluthochdruckhinweise bereits auf unterstützten Apple-Watch-Modellen eingeführt. Die Uhr misst dabei nicht direkt den Blutdruck, sondern analysiert über den optischen Herzsensor langfristige Muster. Erkennt das System über einen Zeitraum von 30 Tagen Hinweise auf möglichen chronischen Bluthochdruck, kann es eine Mitteilung ausgeben.

Wir hatten die Funktion bereits im vergangenen Jahr ausführlicher eingeordnet und erklärt, wie sich die Bluthochdruckhinweise in der Health-App aktivieren lassen. Voraussetzung sind unterstützte Modelle ab Apple Watch Series 9 beziehungsweise Apple Watch Ultra 2 sowie ein iPhone 11 oder neuer.

Kein Ersatz für eine Blutdruckmanschette

Die Apple Watch ersetzt keine klassische Blutdruckmessung mit Manschette und stellt auch keine Diagnose. Nach einer Warnung empfiehlt Apple, über mehrere Tage hinweg Messwerte mit einem Blutdruckmessgerät zu erfassen und die Ergebnisse ärztlich abklären zu lassen.

Die nun erwähnte neue Funktion könnte diese Hinweise erweitern oder verfeinern. Denkbar wären genauere Benachrichtigungen, zusätzliche Auswertungen oder eine andere Form der Risikoeinschätzung. Der Bericht liefert dazu jedoch keine Details. Auch ein konkreter Veröffentlichungstermin wird nicht genannt, aber die Apple Watch Ultra 4 wird erwähnt. Das könnte auf einen Start mit kommenden Modellen hindeuten, sicher ist das aber nicht. Schon die aktuellen Bluthochdruckhinweise wurden nicht nur auf den neuesten Uhren, sondern auch auf mehreren älteren Modellen freigeschaltet.