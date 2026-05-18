Apples Klapp-iPhone kämpft offenbar mit Haltbarkeitstests

Apples erstes faltbares iPhone soll in der Testproduktion auf Probleme mit dem Scharnier stoßen. Der auf Weibo aktive Leaker „Instant Digital“ berichtet, dass die Mechanik bei dauerhaftem, häufigem Öffnen und Schließen noch nicht zuverlässig genug sei, um Apples Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

Das Scharnier ist bei faltbaren Smartphones am fehleranfälligsten.

Damit rückt erneut die zentrale Schwachstelle faltbarer Smartphones in den Fokus, die schon Samsung in den Anfangsjahren Probleme bereitete. Während Displayfalte, Glasaufbau und Gehäusedicke zuletzt viel Aufmerksamkeit bekamen, entscheidet am Ende vor allem das Scharnier darüber, ob ein Klapp-iPhone im Alltag dauerhaft überzeugt.

Apple soll für das Scharnier auf Liquid-Metal-Komponenten setzen. Das Material, auch als metallisches Glas bezeichnet, gilt als widerstandsfähiger gegen Verformung als klassische Metalle und wird seit Jahren immer wieder mit Apples Foldable-Plänen in Verbindung gebracht. Bislang kam es bei Apple aber nur in deutlich kleineren Bauteilen zum Einsatz.

Zeitplan offenbar noch nicht endgültig gefährdet

Nach aktuellem Stand soll das Problem den erwarteten Start aber noch nicht zwangsläufig verschieben. In früheren Berichten war bereits von einem Rückstand von ein bis zwei Monaten die Rede, zugleich galt eine Vorstellung im Herbst weiterhin als möglich. Auch ein späterer Verkaufsstart im Dezember steht schon länger im Raum.

Wir hatten zuletzt mehrfach über Apples faltbares iPhone berichtet, unter anderem über den möglichen Namen iPhone Ultra und den Größenvergleich mit dem iPad mini. Erwartet wird ein Gerät im Buchformat mit äußerem Display und großem Innendisplay.

Offiziell angekündigt ist das Gerät weiterhin nicht. Sollte Apple das faltbare iPhone tatsächlich im Herbst vorstellen, dürfte das Scharnier zu den wichtigsten Punkten gehören: Gerade in dieser Geräteklasse reicht ein spektakuläres Display allein nicht mehr aus, wenn die Mechanik nicht über Jahre zuverlässig arbeitet.