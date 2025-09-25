Apple Watch: Bluthochdruckhinweise jetzt in der Health-App aktivieren

Mit watchOS 26 kann die Apple Watch auf unterstützten Modellen ab der Apple Watch Series 9 beziehungsweise der Apple Watch Ultra 2 Herzsignale auswerten, um Hinweise auf möglichen Bluthochdruck zu erkennen.

Wird ein entsprechendes Muster festgestellt, erhält der Nutzer eine Mitteilung in der Health-App. Diese Funktion soll dabei helfen, potenziell auffällige Werte frühzeitig mit einem Arzt zu besprechen. Die Uhr misst jedoch nicht den Blutdruck selbst. Stattdessen wertet sie Herzrhythmusdaten aus, die auf erhöhten Blutdruck hindeuten können.

Was viele Nutzer nicht wissen: Die neue Funktion muss manuell aktiviert werden. Dazu öffnet man auf dem iPhone die App Health, tippt oben rechts auf das eigene Profilbild und wählt die Gesundheits-Checkliste. Dort lässt sich unter „Bluthochdruckmitteilungen“ die Einrichtung starten und den Anweisungen folgen.

Blutdruckmessungen ergänzend eintragen

Nach einer Benachrichtigung empfiehlt die App, über einen Zeitraum von sieben Tagen eine Blutdruckmanschette zu verwenden und die gemessenen Werte morgens und abends in der Health-App zu erfassen. Für diese Messungen können Erinnerungen eingerichtet werden. Der Ablauf ist klar strukturiert: In der App lässt sich unter „Herz“ und „Blutdruck“ ein Messprotokoll starten, in dem systolische und diastolische Werte manuell eingetragen werden.

Wichtige Einschränkungen

Apple weist deutlich darauf hin, dass die Apple Watch kein medizinisches Messgerät ist und weder Diagnosen noch Behandlungen ersetzt. Herzinfarkte können nicht erkannt werden. Auch nicht jeder Fall von Bluthochdruck lässt sich über die Signalauswertung erfassen. Die Funktion richtet sich an Erwachsene ab 22 Jahren, die bislang keinen Bluthochdruck diagnostiziert bekommen haben.

Während einer Schwangerschaft soll sie nicht verwendet werden. Nutzer können die Mitteilungen in der Gesundheits-Checkliste nicht nur aktivieren sondern bei Bedarf auch wieder abschalten.