Analyse von Herzsignalen als Grundlage
Apple Watch: Bluthochdruckhinweise jetzt in der Health-App aktivieren
Mit watchOS 26 kann die Apple Watch auf unterstützten Modellen ab der Apple Watch Series 9 beziehungsweise der Apple Watch Ultra 2 Herzsignale auswerten, um Hinweise auf möglichen Bluthochdruck zu erkennen.
Wird ein entsprechendes Muster festgestellt, erhält der Nutzer eine Mitteilung in der Health-App. Diese Funktion soll dabei helfen, potenziell auffällige Werte frühzeitig mit einem Arzt zu besprechen. Die Uhr misst jedoch nicht den Blutdruck selbst. Stattdessen wertet sie Herzrhythmusdaten aus, die auf erhöhten Blutdruck hindeuten können.
Was viele Nutzer nicht wissen: Die neue Funktion muss manuell aktiviert werden. Dazu öffnet man auf dem iPhone die App Health, tippt oben rechts auf das eigene Profilbild und wählt die Gesundheits-Checkliste. Dort lässt sich unter „Bluthochdruckmitteilungen“ die Einrichtung starten und den Anweisungen folgen.
Blutdruckmessungen ergänzend eintragen
Nach einer Benachrichtigung empfiehlt die App, über einen Zeitraum von sieben Tagen eine Blutdruckmanschette zu verwenden und die gemessenen Werte morgens und abends in der Health-App zu erfassen. Für diese Messungen können Erinnerungen eingerichtet werden. Der Ablauf ist klar strukturiert: In der App lässt sich unter „Herz“ und „Blutdruck“ ein Messprotokoll starten, in dem systolische und diastolische Werte manuell eingetragen werden.
Wichtige Einschränkungen
Apple weist deutlich darauf hin, dass die Apple Watch kein medizinisches Messgerät ist und weder Diagnosen noch Behandlungen ersetzt. Herzinfarkte können nicht erkannt werden. Auch nicht jeder Fall von Bluthochdruck lässt sich über die Signalauswertung erfassen. Die Funktion richtet sich an Erwachsene ab 22 Jahren, die bislang keinen Bluthochdruck diagnostiziert bekommen haben.
Während einer Schwangerschaft soll sie nicht verwendet werden. Nutzer können die Mitteilungen in der Gesundheits-Checkliste nicht nur aktivieren sondern bei Bedarf auch wieder abschalten.
Leider nicht in iOS 26.1
Stimmt leider, gerade Update auf Beta 26.1 beim iPhone und der Watch gemacht. Unter 26.0 hatte ich das aktiviert, jetzt gibt es die Möglichkeit nicht mehr. Naja, beta halt ….
Wenn mit 26.0 aktiviert dann wird das weiterhin getrackt und gespeichert.
Sehe ich auf einem anderem gerät was mit 26.0 läuft.
Das wo die Uhr dran klebt hat 26.1 und die Uhr selbst 26.0
ach herrje. ich habe dann immer schiss, dass eine nachricht kommt, wenn ich sowas anschalte.
Zu jedem Thema/Problem gibt es eine Folge „King of Queens“.
So auch dazu: https://www.fernsehserien.de/king-of-queens/folgen/5×23-der-unsterbliche-hund-34405
Bitte mit Humor nehmen. ;-)
Dann würde ich mich eher bedanken, wenn so eine Nachricht kommt, denn dann solltest du was tun.
Und was? Wenn es geerbt ist und einer keine Medikamente einnehmen möchte und bereits gesund lebt. Was dann? Es ist immer noch besser nicht nach Problemen zu forschen.
Hauptsache, man bekommt keinen Bluthochdruck, weil man Angst vor vermeintlichem Bluthochdruck hat.
Bei mir leider nicht verfügbar. iPhone und AW10 auf neustem Stand.
Nicht verfügbar wenn jemals Bluthochdruck diagnostiziert wurde
Ich finde es ja irgendwie widersprüchlich, dass gerade die Menschen, die unter Bluthochdruck leiden, es nicht nutzen können, wenn Sie diese Frage mit ja beantworten. Mir ist schon klar, dass es nur Anhaltspunkte sind. Dennoch wäre es doch interessant, in Health zu sehen, in welche Richtung die Werte gehen.
Du kannst überhaupt keine Werte sehen. Die Apple Watch ist kein Blutdruckmessgerät
Tippe halt „nein“ an, das weiß die Watch doch nicht. Wenn dein Blutdruck weiterhin erhöht ist, wird sie schon anschlagen.
Das ist eine Schätzung der Watch keine Messung…..
So wie es im Text oben steht, verstehe ich es so. Die Watch misst keinen Blutdruck, sondern erkennt anhand der Auswertung der Herzsignale bestimmte Muster, ausgehend von einem angelerntem „Normalzustand“. Wenn Du bereits Bluthochdruck hast, ist das Muster für den „Normalzustand“ schon falsch und die Erkennung funktioniert nicht mehr – oder so ähnlich ;-)
So ist es. Es findet ein Vergleich einer Messung der Gefässausdehnung statt. Wenn der nicht in den Parametern ist, wird gewarnt. Kann falsch positiv ausfallen oder aber gar nicht erkannt, weil diese Methode die Messungen nicht ersetzt…:
Nutzer:innen, die eine Bluthochdruck Mitteilung erhalten, wird empfohlen, ihren Blutdruck sieben Tage lang mit einem Blutdruckmessgerät zu protokollieren und die Ergebnisse beim nächsten Arztbesuch vorzulegen. Dies entspricht den aktuellen Richtlinien der American Heart Association für die Diagnose von Bluthochdruck und den Umgang damit.
Bei mir erscheint es auch nicht. Wurde das in Europa deaktiviert?
Nein, aber wenn man in Health angegeben hat schon mal was mit hohem Blutdruck zu tun gehabt hatte, dann ist das nicht vorhanden. Ansonsten Hardware nicht geeignet
Ich hatte es auf 14Pro/Watch10 unter 26.0 aktiv, jetzt nach dem Update auf 26.1 ist es weg.
Denke also eher ein bug oder nicht „EU-tauglich“ …
Hey, cooler Hinweis bei mir Apple Watch Generation sechs leider nicht verfügbar. Gibt es eine Mindestanforderung und das Gerät oder sowas?
Ja, steht sogar im Artikel.
Nach einer kurzen Überschrift und weiteren 14 Worten sowie einer Zahl wirst du im Artikel die Antwort zu deiner Frage finden.
Bei mir mit AW9 hat es geklappt. Thx
Ich denke Blutdruckwarnung funktioniert erst ab Ultra3, oder?
Nein, mit 2 auch schon.
For all :
Bluthochdruck Mitteilungen auf der Apple Watch nutzen Daten vom optischen Herzsensor, um zu analysieren, wie die Blutgefäße von Nutzer:innen auf die Schläge des Herzens reagieren. Der Algorithmus analysiert im Hintergrund Daten über Zeiträume von 30 Tagen und benachrichtigt Nutzer:innen, wenn er klare Anzeichen von Bluthochdruck erkennt. Durch diese Mitteilungen erhalten die Nutzer:innen wertvolle Einblicke in ihre Gesundheit
Übrigens gut nachzulesen auf Apple.com.
Apple, wie wäre es wenn ihr mal mit einer echten Blutdruck Messung um die Ecke gekommen wert.
Aber für Forschung ist wohl nach dem ganzen Ki gedöns kein Geld mehr bei Tim übrig, könnte ja den Aktienkurs wegen zu hoher Ausgaben versauen.