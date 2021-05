Bluetooth-Grillthermometer von Inkbird wieder zum Aktionspreis

Nach dem regen Feedback auf unseren letzten Artikel zu den iPhone-Grillthermometern von Inkbird wollen wir kurz auf die aktuelle Rabattaktion des Herstellers hinweisen. So sind für kurze Zeit zwei Inkbird-Thermometer mit vier und sechs Temperaturfühlern sowie integriertem Display mit deutlichem Preisnachlass erhältlich.

Der Preis für das Inkbird IBT-4XS lässt sich durch ativieren eines Rabattgutscheins auf der Produktseite um satte 30 Prozent auf 43,40 Euro senken. Das Gerät ist unser Favorit aus der Inkbird-Serie und lässt ich magnetisch sowohl an kühlen Stellen des Grills als auch am Herd befestigen. Die Temperaturen der einzelnen Messfühler sind direkt am Display ablesbar, weitere Funktionen stehen per App zur Verfügung, für eine ausführliche Produktvorstellung schaut ihr euch unsere ursprüngliche Vorstellung des Geräts an.

Ebenfalls aktuell günstiger gibt es das sogar mit sechs Fühlern ausgestattete Inkbird IBT-6XS. Hier könnt ihr den Preis ebenfalls per Rabattgutschein um 20 Prozent auf 52,81 Euro senken.

Beachtet in beiden Fällen, dass die Rabattaktion zeitlich und mit Blick auf die Menge der verfügbaren Geräte begrenzt ist. Zuletzt waren die Rabattgutscheine schon nach kurzer Zeit nicht mehr verfügbar.

Die von Inkbird verwendete App BBQ Go könnte besser sein und auch mal an die aktuellen Bildschirmgrößen angepasst werden. Unterm Strich bieten die Thermometer aber auch in Verbindung mit der iPhone-Anwendung ein ausgesprochen guten Preis-Leistungs-Verhältnis.