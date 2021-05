Twelve South ActionSleeve 2: Oberarm-Sportarmband für die Apple Watch

Mit dem ActionSleeve bietet Twelve South ein Oberarm-Sportarmband für die Apple Watch an. Die Hülle soll es ermöglichen, die Apple-Uhr auch bei Workouts zu verwenden, bei denen die normale Position am Handgelenk störend wäre.

Die Produktidee mag auf den ersten Blick zum Schmunzeln animieren, doch scheint der Hersteller hier durchaus einen nennenswerten Markt zu bedienen. Anders lässt es sich nicht erklären, dass mit dem ActionSleeve 2 jetzt ein Nachfolger des in seiner ursprünglichen Form bereits vor mehr als vier Jahren vorgestellten Apple-Watch-Armbands erhältlich ist.

Die neue Version des ActionSleeve von Twelve South ist passend für die Apple Watch Series 4, 5, 6 und SE und lässt sich mit dem 40-Millimeter-Modell der Uhr an Oberarmen mit bis zu 38 Zentimeter und mit der größeren Apple-Watch-Variante mit bis zu 43 Zentimetern Armstärke verwenden. Dem Hersteller zufolge liefert die Uhr auch am Oberarm zuverlässige Messwerte und kann je nach Platzierung eingesehen oder zumindest mit Siri bedient werden.

Das Textilarmband schließt per Klettverschluss und ist waschbar, sollte allerdings nicht in den Trockner gepackt werden. Auf dem europäischen Markt ist das neue ActionSleeve 2 noch nicht erhältlich, in den USA lässt sich das Armband zum Preis von 40 Dollar bestellen.