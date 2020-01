Bloomberg: Apple-Podcasts sollen Lust Apple TV+ machen

Apple will offenbar mithilfe von Podcasts die Popularität der Serien- und Filmangebote auf Apple TV+ steigern. Wie das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet, hat der iPhone-Hersteller diesbezüglich nicht nur sachte die Fühler ausgestreckt, sondern auch schon konkrete Vorschläge von Produzenten eingefordert.

Dem zufolge will Apple in Audioproduktionen investieren, die Apples über Apple TV+ angebotene Inhalte thematisch begleiten und die Vermarktung des Videoangebots unterstützen. Die Idee ist nicht neu, beispielsweise hat der Pay-TV-Anbieter HBO in den USA erfolgreiche Podcasts am Start, mit deren Hilfe er eigene TV-Serien wie Watchmen oder Chernobyl bewirbt.

Ein Apple-Engagement im Podcast-Bereich käme nicht gänzlich überraschend. Bereits letzten Sommer machten Gerüchte um einen Einstieg Apples in dieser Kategorie die Runde. Vielmehr muss es verwundern, dass das Unternehmen diese Medienkategorie bislang kaum für eigene Zwecke nutzt. Apple war hier schon früh mit im Boot und bietet über iTunes bzw. die mittlerweile eigenständige Podcasts-App bereits seit 2005 das größte und wichtigste Podcast-Verzeichnis an.