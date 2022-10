Blitzer- und Gefahrenwarner Ooono aktuell für 39,95 Euro

Der Ooono selbst ist im Rahmen der Aktionsangebote bei Amazon aktuell für lediglich 39,95 Euro erhältlich und für diesen Preis an sich eine sehr gute Empfehlung, wenn dann wieder alles funktioniert wie gewollt. Das Zubehör lässt sich am Armaturenbrett oder der Mittelkonsole befestigen und macht durch akustische und optische Signale auf bevorstehende Gefahrenstellen und Radarkontrollen aufmerksam. Gleichzeitig kann man durch einmaliges Drücken der Taste eine Radarkontrolle melden oder bestätigen, zweimaliges Drücken weist auf eine allgemeine Gefahrenstelle hin.

Wenn dem so ist, sollte man das Löschen des Ooono aus der App mit anschließend neuem Einrichten oder gleich eine komplette Neuinstallation der App als letzten Versuch in Betracht ziehen. Damit konnten auch wie die nervigen Probleme lösen und zumindest bislang verbindet sich der Ooono wieder wie beworben direkt nach dem Losfahren automatisch mit dem iPhone.

