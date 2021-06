Blink Outdoor: Kompakte Kamera mit App-Zugriff ab 60 Euro

Der in den ersten Jahren im Kaufpreis der Kameras enthaltene dauerhaft kostenlose Cloud-Speicher wurde mittlerweile leider gestrichen und ist nun nur noch kostenpflichtig erhältlich. Stattdessen bietet das neue, jetzt mit der Blink Outdoor und Blink Indoor verkaufte Sync-Modul 2 aber die Möglichkeit zur lokalen Datenspeicherung auf einem USB-Stick. Diese Regelung gilt erfreulicherweise nicht für Bestandskunden: Wer als Altkunde bereits über die kostenlose Cloud-Option verfügt, kann diese auch in Verbindung mit neuen Kameras weiterhin nutzen.

Wir haben die wetterfeste Blink Outdoor im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt . Die Kamera ist gerade mal 7 x 7 x 3 Zentimeter groß und wird von zwei AA-Batterien bis zu zwei Jahre lang mit Strom versorgt. Einzige Voraussetzung ist WLAN-Empfang am Montageort der Kamera sowie das zugehörige Sync-Modul, das in der Regel innerhalb der Wohnung platziert wird und auch mehrere Blink-Kameras verwalten kann. Inklusive Sync-Modul liegt der Angebotspreis für die Blink Outdoor gerade bei 65 Euro, wer bereits ein Blink-System am Laufen hat, und nur eine zusätzliche Kamera benötigt, ist mit 60 Euro dabei.

