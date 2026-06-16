Sonos-Chef kündigt erneuten Umbau der Sonos-App an

Sonos will die Bedienung seiner App grundlegend vereinfachen. Unternehmenschef Tom Conrad hat in einem öffentlichen Update angekündigt, dass eine umfassend überarbeitete Navigation zunächst als Beta-Version bereitgestellt wird. Ziel sei es, die Anwendung leichter verständlich zu machen und häufig genutzte Funktionen schneller erreichbar zu gestalten.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Sonos weiterhin versucht, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die Einführung der neuen Sonos-App im Mai 2024 hatte für erhebliche Kritik gesorgt. Zahlreiche Funktionen fehlten plötzlich, die Bedienung wurde verändert und viele Nutzer berichteten über Probleme im Alltag. Damals sah sich Sonos gezwungen, einen Zeitplan für die schrittweise Rückkehr wichtiger Funktionen vorzulegen.

Nach Angaben von Conrad hat Sonos im vergangenen Jahr zahlreiche Nutzertests durchgeführt. Dabei habe sich gezeigt, dass viele Bedienkonzepte der App unnötig komplex waren. Die implementierten Navigationslösungen hätten den Einstieg erschwert und selbst langjährige Nutzer ausgebremst.

Weniger Gesten, mehr Standards

Kern der Überarbeitung ist die Abkehr von proprietären Bedienelementen. Statt versteckter Gesten und verschachtelter Inhaltskarten setzt Sonos künftig auf eine klassische Tab-Navigation mit den Bereichen „Home“, „System“ und „Suche“. Das Bedienkonzept orientiert sich damit stärker an den Standards von iOS und Android.

Auch die Lautstärkesteuerung wird neu gestaltet. Nutzer sollen Lautsprechergruppen präziser regeln können. Ergänzend kommen neue Möglichkeiten hinzu, die Darstellung und Sortierung der vorhandenen Lautsprecher individuell anzupassen.

Darüber hinaus nennt Sonos zahlreiche kleinere Verbesserungen. Dazu gehören eine überarbeitete Wiedergabeansicht, neue iPad-Darstellungen sowie Funktionen wie das Löschen von Playlist-Einträgen per Wischgeste.

Sonos setzt auf schrittweise Einführung

Die neue Navigation wird zunächst nur Teilnehmern des Beta-Programms angeboten. Selbst dort muss die Funktion aktiv eingeschaltet werden. Auch bei der späteren Freigabe für alle Nutzer soll die neue Oberfläche zunächst optional bleiben.

Der vorsichtige Rollout zeigt, dass Sonos die Fehler des vergangenen Jahres vermeiden möchte. Bereits im Juni 2024 begann das Unternehmen damit, entfernte Funktionen nachzureichen. Damals kehrte unter anderem die numerische Lautstärkeanzeige zurück, die viele Nutzer vermisst hatten.

Auch Anfang 2025 arbeitete Sonos weiter an der App und ergänzte zusätzliche Funktionen sowie überarbeitete Systemeinstellungen.

Mit der nun angekündigten Navigation geht Sonos einen Schritt weiter. Statt einzelne Funktionen nachzureichen, wird erstmals das grundlegende Bedienkonzept der Anwendung neu ausgerichtet. Dabei betont Conrad ausdrücklich, dass Rückmeldungen aus der Nutzergemeinschaft künftig stärker in die Entwicklung einfließen sollen. Für die Beta könnt ihr euch hier anmelden.

