Überarbeitet App-Navigation startet mit Beta-Test
Sonos-Chef kündigt erneuten Umbau der Sonos-App an
Sonos will die Bedienung seiner App grundlegend vereinfachen. Unternehmenschef Tom Conrad hat in einem öffentlichen Update angekündigt, dass eine umfassend überarbeitete Navigation zunächst als Beta-Version bereitgestellt wird. Ziel sei es, die Anwendung leichter verständlich zu machen und häufig genutzte Funktionen schneller erreichbar zu gestalten.
Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Sonos weiterhin versucht, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die Einführung der neuen Sonos-App im Mai 2024 hatte für erhebliche Kritik gesorgt. Zahlreiche Funktionen fehlten plötzlich, die Bedienung wurde verändert und viele Nutzer berichteten über Probleme im Alltag. Damals sah sich Sonos gezwungen, einen Zeitplan für die schrittweise Rückkehr wichtiger Funktionen vorzulegen.
Nach Angaben von Conrad hat Sonos im vergangenen Jahr zahlreiche Nutzertests durchgeführt. Dabei habe sich gezeigt, dass viele Bedienkonzepte der App unnötig komplex waren. Die implementierten Navigationslösungen hätten den Einstieg erschwert und selbst langjährige Nutzer ausgebremst.
Weniger Gesten, mehr Standards
Kern der Überarbeitung ist die Abkehr von proprietären Bedienelementen. Statt versteckter Gesten und verschachtelter Inhaltskarten setzt Sonos künftig auf eine klassische Tab-Navigation mit den Bereichen „Home“, „System“ und „Suche“. Das Bedienkonzept orientiert sich damit stärker an den Standards von iOS und Android.
Auch die Lautstärkesteuerung wird neu gestaltet. Nutzer sollen Lautsprechergruppen präziser regeln können. Ergänzend kommen neue Möglichkeiten hinzu, die Darstellung und Sortierung der vorhandenen Lautsprecher individuell anzupassen.
Darüber hinaus nennt Sonos zahlreiche kleinere Verbesserungen. Dazu gehören eine überarbeitete Wiedergabeansicht, neue iPad-Darstellungen sowie Funktionen wie das Löschen von Playlist-Einträgen per Wischgeste.
Sonos setzt auf schrittweise Einführung
Die neue Navigation wird zunächst nur Teilnehmern des Beta-Programms angeboten. Selbst dort muss die Funktion aktiv eingeschaltet werden. Auch bei der späteren Freigabe für alle Nutzer soll die neue Oberfläche zunächst optional bleiben.
Der vorsichtige Rollout zeigt, dass Sonos die Fehler des vergangenen Jahres vermeiden möchte. Bereits im Juni 2024 begann das Unternehmen damit, entfernte Funktionen nachzureichen. Damals kehrte unter anderem die numerische Lautstärkeanzeige zurück, die viele Nutzer vermisst hatten.
Auch Anfang 2025 arbeitete Sonos weiter an der App und ergänzte zusätzliche Funktionen sowie überarbeitete Systemeinstellungen.
Mit der nun angekündigten Navigation geht Sonos einen Schritt weiter. Statt einzelne Funktionen nachzureichen, wird erstmals das grundlegende Bedienkonzept der Anwendung neu ausgerichtet. Dabei betont Conrad ausdrücklich, dass Rückmeldungen aus der Nutzergemeinschaft künftig stärker in die Entwicklung einfließen sollen. Für die Beta könnt ihr euch hier anmelden.
Entwickler: Sonos, Inc.
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Hoffentlich kommt auch mal eine vernünftige App bzw. Anwendung für MacOS, die auch weiterhin unterstützt wird, da Intel Support endet….
Ich würde es schön finden, wenn Sonos auch endlich wieder die Lautstärkeregelung mittels der Seitentasten ermöglichen würde. Ich weiß, angeblich handelt es sich um eine Restriktion seitens Apple. Da frage ich mich aber, warum es dann seit langer Zeit bei so vielen Drittanbieter Apps zur Steuerung von Sonos funktioniert.
Ja, das geht. Aber nur über einen Trick. iOS erlaubt nur eine Lautstärkeänderung, wenn eine App auch etwas auf dem Handy(!) abspielt. Apps die also ein Fernsteuerung der Lautstärke ermöglichen spielen dazu etwas tonloses ab und unterdrücken die Tracksteuerung. Das ist unfein, weil das Starten einer solchen App jede lokal laufende Wiedergabe einer anderen App stoppt.
Just use AirPlay….
trotzdem: wie lang kann sowas dauern?
Just use AirPlay – nein.
Sonos ist bei uns als multi-room System in 4 Zimmern eingerichtet. Für AirPlay müsste in jedem Raum ein iPhone als Zuspieler liegen bleiben. Realität aber eher so: Km Wohnzimmer spielt entweder ein Radiostream, die andere Zeit eine Playlist. In den Kinderzimmern wechseln die Kinder ihre Musik laufend via Alexa. Im Schlafzimmer laufen chillige Playlists. Und im Bad wir – sofern gerade besucht – ein poppiger Mix abgespielt. AirPlay? Gar kein Anwendungsfall. Jeder nimmt sein iPhone mit von Raum zu Raum.
Wieso sollte man das nicht mit AirPlay machen können? Verstehe ich nicht.
Weil AirPlay keine Lösung ist. Ich möchte nicht ständig meine Sonos Anlage mithilfe von Akku bestücken Geräten bespielen. Defeats the purpose.
Na, dann hoffe ich daß auch alles gut geht.
Just one more lane, bro!
Ich bin gespannt, es kann nur besser werden. Zwar habe ich mich jetzt an die Oberfläche und die Bedienung gewöhnt, aber gefallen tut mir das trotzdem alles nicht so wirklich. Im Grunde funktioniert bei mir auch das meiste, aber manchmal kommt es eben doch zu unerwünschten Effekten.
Bis die Beta vorbei ist, wird auf dem Mac keine Intel-Version über Rosetta mehr unterstützt.
Da können die auch schon mal daran arbeiten und die Anwendung M-Ship-fähig machen.
Ich möchte nicht über den Browser frei zugänglich zugreifen können. Das ist zumindest aktuell die angekündigte Alternative.
Umfang und Inhalt der Vereinbarungen, denen man zustimmen muss, um möglicherweise ins Beta-Test-Programm aufgenommen zu werden, waren mir zu heftig, so dass ich deswegen nicht zugestimmt habe. Ihr könnt es Euch ja auch mal anschauen.
Da wir weiterhin uralte Sonos Lautsprecher betreiben (8 Stück: Play:1, Play:5 und One) sind wir gezwungen die S1 App zu nutzen. Leider! Die rundum hervorragenden und einwandfrei funktionierenden Lautsprecher nicht in die neuen Apps zu integrieren, ist eine ungeheuerliche Dreistigkeit.
Neben dieser App nutzen wir die App SonoPhone. Zu unserem Bedauern funktioniert auch Sonify nicht mit den alten Lautsprechern.
Nun können wir nur hoffen, dass die S1 App noch einige Jahre erhalten bleibt.
Dennoch kann ich euch alle trösten, es gibt Schlimmeres!
Ich ich verwende uralte Play 1, Sub der ersten Generation und eine One mit der S2 App. Die Play 5 kam bei dir tatsächlich das Problem sein.
Stimmt. Da ich die Bridge inzwischen auch entfernt habe und der play Five rauscht, werde ich das wohl mal wagen. Vielen Dank für den Anstoß :)
Die App ist seit über einem Jahr weiterhin totaler Schrott und voll mit Bugs und Verzögerungen..
Immer noch faszinierend für mich, wie man sich selbst so reinreiten konnte. Ohne Not. Und wie lange es schon dauert das wieder geradezubiegen. Zudem hat es einen CEO verschlissen, die Verkaufszahlen sind eingebrochen, konnten nur mit großen Rabattaktionen etwas abgeschwächt werden, und alleine der massive Vertrauensverlust. Wahnsinn.