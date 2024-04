Blackmagic für iPhone: Die beste Videokamera-App in neuer Version

Seit ihrem Start im September des vergangenen Jahres hat sich die Videokamera-App Blackmagic Camera von dem auch für DaVinci Resolve verantwortlichen Unternehmen Blackmagic Design als gänzlich kostenfreier Geheimtipp für die mobile Videoproduktion herumgesprochen.

Die Applikation, die sich vornehmlich an die eher ambitionierten Videomacher richtet, die sich zur Aufnahme komplett auf das iPhone verlassen, bietet eine Vielzahl von Funktionen für die Videobearbeitung an und verzichtet, anders als Wettbewerber wie etwa Filmic Pro, auf monatliche Abo-Kosten. Stattdessen stellt die Blackmagic Camera ihren gesamten Funktionsumfang kostenfrei zur Verfügung.

Junge Filmemacher sollen so schon früh an die Marke „Blackmagic Design“ und dessen Hardware-Equipment herangeführt werden, das in professionellen Schnittstudios zum Einsatz kommt.

Als Ergänzung zu DaVinci Resolve konzipiert, funktioniert Blackmagic Camera auch ohne die Desktop-Applikation als vollwertige App für Filmaufnahmen. Der Download kann, von den Funktionen abgesehen, die eine Verbindung zur Desktop-Anwendung voraussetzen, ganz ohne Einschränkungen genutzt werden.

Die jüngste Aktualisierung hebt die App auf Version 1.3 und spielt mehrere neue Funktionen aus, darunter:

Unterstützung für das 48-Millimeter-Objektiv bei iPhone 14 Pro und 15 Pro

Ausgabe von Namen, Reel, Szene und Take über HDMI

Verringerte Latenzen bei HDMI-Videoübertragungen

Unterstützung für das Audio-Monitoring über verbundene Kopfhörer

Verbesserte Animationen beim Wechsel zwischen Hoch- und Querformat

Deutliche Performance-Verbesserungen bei der Projektauflistung

Version 1.3 erweitert somit das schon zuvor beeindruckende Angebot von Blackmagic Camera um wichtige Funktionen und Verbesserungen für professionelle mobile Filmemacher. Solltet ihr die App noch nicht ausprobiert haben, dann solltet ihr dies nachholen.