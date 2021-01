Apple Watch „Black Unity Collection“ als Sonderedition im Februar

Apple will im kommenden Monat Februar ein weiteres Zeichen gegen Rassismus setzen. Der „Black History Month“ soll besonders Schwarze Menschen aus verschiedenen kreativen und unternehmerischen Bereichen in den Vordergrund stellen.

Apple will in diesem Zusammenhang nicht nur besondere Inhalte aus dem App Store, Musik, Videos, Podcasts und Bücher hervorheben, sondern kündigt auch eine limitierte Sonderedition der Apple Watch Series 6 an. Die sogenannte „Black Unity Collection“ wird ähnlich wie wir es von der Apple Watch Nike oder den Hermès-Edition kennen mit einem besonderen Armband und einem dazu passenden Zifferblatt ausgestattet sein. Damit verbunden will Apple mehrere Bürgerrechtsbewegungen gegen Rassismus und für Gleichberechtigung unterstützen.

Die Farbgebung der „Black Unity Collection“ orientiert sich an den panafrikanischen Farben Rot, Schwarz und Grün. Die Sonderedition wird am 1. Februar in den Verkauf gehen. Bereits für heute, den 26. Januar hat Apple die Freigabe von watchOS 7.3 und damit verbunden die Verfügbarkeit des neuen „Unity“-Zifferblatts angekündigt. Ergänzend können Apple-Watch-Besitzer m Februar mit dem „Unity Activity Challenge“ auch eine neue Auszeichnung für ihre Abzeichensammlung ergattern, indem sie die Bewegungsringe sieben Tage in Folge schließen.