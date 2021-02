Bitcoin: Kursrekord bei „katastrophaler Ökobilanz“

Wer beim Start der App von Bitcoin.de vor anderthalb Jahren in die Kryptowährung investiert hat, konnte seine Investition mittlerweile vervierfachen. Diese Aussage trifft zumindest im Moment zu, denn der Gegenwert für einen Bitcoin hat heute erstmals die 40.000 Euro überstiegen.

Erwähnt werden muss allerdings auch, dass man den Handel mit dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen weiterhin als sehr spekulativ einstufen muss. Mit starken Kursschwanken ist jederzeit zu rechnen, wenngleich man die Entwicklung im Verlauf der letzten Monate durchaus als dramatisch bezeichnen kann. Nachdem sich der Bitcoin-Wert monatelang nicht nennenswert über die 10.000 Euro bewegt hat, begann im Oktober 2020 ein dramatischer Kursanstieg, der seinen aktuellen Höhepunkt heute bei mehr als 40.000 Euro gefunden hat.

Der aktuelle Kurswert ist auf den Euro bezogen sicher ein markanter Meilenstein. Die Entwicklung der Währung ist allerdings eher weltweit und auf den Dollar bezogen zu betrachten. Hier drückt sich der Kurswert im Moment nämlich weiterhin – wenn auch nur knapp – vor dem Sprung über die Marke von 50.000 Dollar. Das Überschreiten diese Marke könnte dann erstmal zu einem markanten, durch Gewinnmitnahmen verursachten Kurseinbruch führen.

Vage Zukunft und katastrophale Ökobilanz

Über die Zukunft von Kryptowährungen kann man weiterhin nur spekulieren, wenngleich die Akzeptanz zunehmend zu wachsen scheint. So hat der Autobauer Tesla eben 1,5 Milliarden Dollar in den Bitcoin investiert, Twitter-Chef Jack Dorsey will mit rund 25 Millionen Dollar in die Währung einsteigen und Mastercard hat vor, künftig Transaktionen in Kryptowährungen zu erlauben.

Allerdings sorgt all dies nicht nur für steigendes Vertrauen in Kryptowährungen und damit entsprechende Kursgewinne, sondern auch für nachvollziehbare Kritik. Aufs Jahr gesehen entspricht der Stromverbrauch für das Generieren und die Verwendung von Bitcoins mit rund 120 Terawattstunden nämlich derzeit dem Stromverbrauch Norwegens.

Der Deutschlandfunk hat sich in einer aktuellen Sendung mit der Entwicklung des Bitcoin und der Ökobilanz von Kryptowährungen auseinandergesetzt. Der auch als Audio verfügbare Beitrag „Bitcoin an sich ist eine sehr klimaschädliche Technologie“ geht insbesondere auf den immensen Energieverbrauch in diesem Zusammenhang ein.