HomePod mini und AirPods Max in Apple Stores teils sofort abholbar

Apples von Montag an verfügbares „Click und Collect“-Angebot sorgt auch für neue Optionen beim Kauf eines HomePod mini oder der Kopfhörer AirPods Max. Die beiden bei regulärer Bestellung mit Lieferung nur mit Wartezeit erhältlichen Artikel sind in Deutschland teilweise zur sofortigen Abholung verfügbar.

Zum Tragen kommen dürfte hier, dass die 15 Apple-Ladengeschäfte in Deutschland ihrerseits noch über entsprechende Vorräte verfügen. Wer also schnell ist und einen Apple Store in der Nähe hat, kann von der von Apple beschlossenen Öffnung für „Click und Collect“-Abholungen und Genius-Bar-Termine von Montag an profitieren.

Der HomePod mini ist bei Apple zum Preis von 99 Euro erhältlich, für die AirPods Max muss man bei Apple aktuell 612,70 Euro hinblättern. Amazon bietet die Kopfhörer in ein paar wenigen Farben 15 Euro günstiger an, kann allerdings keine Liefertermine versprechen.